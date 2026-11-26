https://1prime.ru/20261126/alihanov-875570279.html
Алиханов рассказал о связях России и Таджикистана в сфере металлургии
Алиханов рассказал о связях России и Таджикистана в сфере металлургии - 26.11.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о связях России и Таджикистана в сфере металлургии
Россия и Таджикистан обладают устойчивыми связями в сфере металлургической промышленности, металлы занимают более 10% во взаимной торговле двух стран, заявил... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:16+0300
2026-11-26T10:16+0300
2026-11-26T10:16+0300
промышленность
россия
таджикистан
антон алиханов
минпромторг
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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан обладают устойчивыми связями в сфере металлургической промышленности, металлы занимают более 10% во взаимной торговле двух стран, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Возвращаясь к теме нашего форума, горно-рудной промышленности, металлургической промышленности, я хотел бы сказать, что у нас с Таджикистаном достаточно устойчивые, давние связи как раз и в этой сфере. Если анализировать структуру нашей торговли, то примерно 10%, даже чуть больше, обороты нашей внешней торговли - это металлы", - сказал министр в ходе Международного горно-металлургического форума Таджикистана.
Алиханов отметил, что при строительстве или восстановлении предприятий в области металлургии необходимо выходить на новый уровень технологий. Так, российские компании в данной сфере уже используют беспилотные технологии, а также нейросети в своей работе.
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промышленность, россия, таджикистан, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Антон Алиханов, Минпромторг
ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия и Таджикистан обладают устойчивыми связями в сфере металлургической промышленности, металлы занимают более 10% во взаимной торговле двух стран, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Возвращаясь к теме нашего форума, горно-рудной промышленности, металлургической промышленности, я хотел бы сказать, что у нас с Таджикистаном достаточно устойчивые, давние связи как раз и в этой сфере. Если анализировать структуру нашей торговли, то примерно 10%, даже чуть больше, обороты нашей внешней торговли - это металлы", - сказал министр в ходе Международного горно-металлургического форума Таджикистана.
Алиханов отметил, что при строительстве или восстановлении предприятий в области металлургии необходимо выходить на новый уровень технологий. Так, российские компании в данной сфере уже используют беспилотные технологии, а также нейросети в своей работе.