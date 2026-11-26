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Алиханов спрогнозировал снижение объема выплавки стали в России

Алиханов спрогнозировал снижение объема выплавки стали в России - 26.11.2026, ПРАЙМ

Алиханов спрогнозировал снижение объема выплавки стали в России

Объем выплавки стали в России прогнозируется на уровне около 65 миллионов тонн в текущем году, что на 4,4% ниже уровня прошлого года, заявил журналистам глава... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:16+0300

2026-11-26T14:16+0300

россия

таджикистан

антон алиханов

минпромторг

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ДУШАНБЕ, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем выплавки стали в России прогнозируется на уровне около 65 миллионов тонн в текущем году, что на 4,4% ниже уровня прошлого года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "По нашим оценкам, объем выплавки стали в России по итогам 2026 года составит порядка 65 миллионов тонн, снижение на 4,4% к 2025 году. За 9 месяцев 2026 года выплавка составила 49,25 миллиона тонн против 51,03 миллиона тонн за аналогичный период 2025 года, снижение на 3,5%", - сказал министр в кулуарах Международного горно-металлургического форума Таджикистана. Министр подчеркнул, что на внутреннем рынке сохраняется непростая ситуация, связанная со сдержанным спросом со стороны основных металлопотребляющих отраслей строительства, энергетики и машиностроения. При этом увеличение спроса в летний период позволило несколько улучшить динамику производства. "Несмотря на сложившуюся конъюнктуру, российские металлургические предприятия продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производственных мощностей и освоение новых видов продукции", - заключил министр.

таджикистан

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россия, таджикистан, антон алиханов, минпромторг