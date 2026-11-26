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В "Алросе" рассказали о росте интереса к винтажным огранкам

В "Алросе" рассказали о росте интереса к винтажным огранкам - 26.11.2026, ПРАЙМ

В "Алросе" рассказали о росте интереса к винтажным огранкам

Покупатели ювелирных украшений все чаще отдают предпочтение винтажным огранкам драгоценных камней, в частности форме "роза", сообщила пресс-служба "Алросы". | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:16+0300

2026-11-26T13:16+0300

2026-11-26T13:16+0300

общество

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Покупатели ювелирных украшений все чаще отдают предпочтение винтажным огранкам драгоценных камней, в частности форме "роза", сообщила пресс-служба "Алросы". "Ювелирный Дом Posie, входящий в ведущую алмазодобывающую компанию "Алроса", отмечает стремительный рост интереса к украшениям с винтажными огранками драгоценных камней", - говорится в сообщении. По оценкам экспертов, которые приводятся в релизе, рост интереса к винтажным огранкам связан со стремлением прикоснуться к ювелирным образцам прошлого и отыскать опору в национальном наследии. "В последнее время клиенты все чаще ищут украшения, наполненные историей... Старинные огранки, в частности "роза", позволяют прикоснуться к наследию императорских регалий и разделить ценности, неподвластные времени", - цитирует пресс-служба генерального директора ювелирной группы "Алроса" Ирины Морозовской. Отмечается, что огранка "роза" - одна из старейших в истории ювелирного искусства. Она появилась в начале XVI века - более чем на 100 лет раньше, чем классический круг. Истоки этой формы уходят в Индию XV века, которая в то время была основным источником алмазов, а в Европу технику принес фламандский мастер Лодвейк ван Беркем. Расцвет огранки пришелся на XVI–XVII века, став знаковой для украшений Георгианской и Викторианской эпох. В отличие от классических форм, у "розы" нет привычных павильона и площадки - вместо них плоское основание и куполообразная корона. Такая геометрия обеспечивает мягкое рассеянное мерцание. Раньше украшения с этой огранкой часто демонстрировали при свечах - широкие грани создавали невообразимый эффект, за что ее особенно ценили, уточнили в компании. В XVIII веке бриллиантовыми "розами" инкрустировали как украшения для императорской семьи, так и церемониальные изделия - от государственных регалий до венчальных тиар династии Романовых, добавили в "Алросе".

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общество , россия, индия, европа, алроса