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Рынок акций снова отскочил
Рынок акций снова отскочил - 26.11.2026, ПРАЙМ
Рынок акций снова отскочил
Индекс Мосбиржи после очередных двухмесячных минимумов вблизи 2300 п. опять сделал высокий отскок, на вечерке было по 2360 п. Тем не менее после недельных... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T10:33+0300
2026-11-26T10:33+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после очередных двухмесячных минимумов вблизи 2300 п. опять сделал высокий отскок, на вечерке было по 2360 п. Тем не менее после недельных сильных распродаж пока это лишь стабилизация. Факторы внешней среды напряженные, а инфляция вновь ускорилась, и ЦБ уже вряд ли снизит ключевую ставку в этом году. Поддержка для рынка есть от нефти — за четверг +5%, но там тоже неустойчиво и волатильно.Сильнее рынка на отскоке — акции банка ВТБ с почти +5%. Курс возвращался под 58 руб. на фоне приближения окончания срока преимущественного права покупки бумаг в рамках грядущей допэмиссии. Цена размещения высокая — 87 руб., и интереса частных инвесторов здесь немного, но вот объем допэмиссии может быть ниже прогнозных и ближе к 300 млрд руб., что позитивно для курса. Акции в ближайшие сессии могут быть стабильнее рынка.Рубль немного ослаб, курсы инвалют отскочили после локального отката — все тот же боковик без инерций. Доллар по 82,3, евро по 90,2, юань к 12,35. Сегодня на фоне скачка нефти курс рубля может отбить вчерашние потери. Закрытие месяца прогнозируется вблизи текущих. На декабрь — валютные пары могут немного подрасти.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
рынок, михаил зельцер, мосбиржа, втб, "бкс мир инвестиций", торги
Статья, Рынок, Михаил Зельцер, Мосбиржа, ВТБ, "БКС Мир инвестиций", Торги
Рынок акций снова отскочил
Зельцер: Мосбиржа отскочила к 2360 пунктам на фоне роста нефти и ВТБ
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после очередных двухмесячных минимумов вблизи 2300 п. опять сделал высокий отскок, на вечерке было по 2360 п. Тем не менее после недельных сильных распродаж пока это лишь стабилизация. Факторы внешней среды напряженные, а инфляция вновь ускорилась, и ЦБ уже вряд ли снизит ключевую ставку в этом году. Поддержка для рынка есть от нефти — за четверг +5%, но там тоже неустойчиво и волатильно.
Сильнее рынка на отскоке — акции банка ВТБ
с почти +5%. Курс возвращался под 58 руб. на фоне приближения окончания срока преимущественного права покупки бумаг в рамках грядущей допэмиссии. Цена размещения высокая — 87 руб., и интереса частных инвесторов здесь немного, но вот объем допэмиссии может быть ниже прогнозных и ближе к 300 млрд руб., что позитивно для курса. Акции в ближайшие сессии могут быть стабильнее рынка.
Рубль немного ослаб, курсы инвалют отскочили после локального отката — все тот же боковик без инерций. Доллар по 82,3, евро по 90,2, юань к 12,35. Сегодня на фоне скачка нефти курс рубля может отбить вчерашние потери. Закрытие месяца прогнозируется вблизи текущих. На декабрь — валютные пары могут немного подрасти.