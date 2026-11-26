https://1prime.ru/20261126/analitika-875568814.html

Избирательные покупки

Избирательные покупки - 26.11.2026, ПРАЙМ

Избирательные покупки

Российский рынок акций в среду вернулся к росту, но этот рост был узконаправленным: спрос концентрировался в нефтегазовом и финансовом секторах. По состоянию на | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:51+0300

2026-11-26T08:51+0300

2026-11-26T08:51+0300

статья

мосбиржа

рынок

ртс

финансы

озон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875568814.jpg?1795672291

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вернулся к росту, но этот рост был узконаправленным: спрос концентрировался в нефтегазовом и финансовом секторах. По состоянию на 19:10 индекс Мосбиржи прибавил 1,11%, до 2348,98 пункта, индекс РТС вырос на 0,94%, до 898,99 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI опустился на 0,07%, до 110,90 пункта, что при росте годовой инфляции до 7,10% выглядит ожидаемым: доходности ОФЗ остаются двузначными.ДОМ.РФ. Компания представила финансовые результаты за 10 месяцев 2026 года. Кредитный портфель юридических лиц достиг 3,2 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 17%. Кредитный портфель физлиц сократился на 7%, преимущественно за счет секьюритизации собственных кредитов. На этом фоне чистые процентные доходы выросли на 31%, до 152 миллиардов рублей, а чистая прибыль достигла 96,9 миллиарда рублей (рост на 38% в годовом выражении). Октябрь стал самым прибыльным месяцем с начала года — компания заработала 10,6 миллиарда рублей, а всего за 10 месяцев ДОМ.РФ выполнил около 83% от годового ориентира по чистой прибыли (117 миллиардов рублей). Потенциальные дивиденды могут составить около 325 рублей на акцию. ДОМ.РФ остается одним из фаворитов в финансовом секторе, целевая цена на 12 месяцев сохраняется на уровне 2900 рублей."Группа Астра". Компания представила результаты по МСФО за 9 месяцев 2026 года. Выручка выросла на 16% в годовом выражении, до 12,1 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 38%, до 2,97 миллиарда рублей, чистая прибыль — на 87%, до 1,53 миллиарда рублей. Обращает на себя внимание сдерживание операционных расходов, которые увеличились всего на 3% против 22% в первом квартале 2026 года. Тенденция наблюдается по всему сектору: компании сокращают операционные расходы, пока на фоне высоких процентных ставок заказчики придерживают бюджеты. На фоне высоких ставок бизнес выглядит устойчиво, но из-за выраженной сезонности (на четвертый квартал приходится около половины годовой выручки) итоговая картина определится именно в конце года. Фаворитами в секторе остаются "Группа Позитив" и "Озон"."Озон Фармацевтика". Компания также опубликовала результаты за 9 месяцев 2026 года. Розничные продажи препаратов конечным потребителям в денежном выражении выросли на 13%, опередив динамику сопоставимого фармацевтического рынка. Выручка увеличилась на 6%, до 22,8 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 19%, до 9,2 миллиарда рублей. Улучшение структуры продаж, повышение производственной эффективности и сокращение финансовых расходов обеспечили опережающий рост прибыли. Вместе с тем замедление роста выручки и отказ от прежнего годового ориентира свидетельствуют о сохранении давления на динамику отгрузок.Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Иван Ефанов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg

Иван Ефанов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/06/0f/870779550_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_0d629f3643b827ccb811d5604d8581ae.jpg

мосбиржа, рынок, ртс, финансы, озон