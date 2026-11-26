https://1prime.ru/20261126/arktika-875602888.html

В Арктике к 2054 году появятся кластеры глубокой переработки сырья

В Арктике к 2054 году появятся кластеры глубокой переработки сырья - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Арктике к 2054 году появятся кластеры глубокой переработки сырья

Кластеры глубокой переработки сырья, в частности сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, металлургии и редкоземельных металлов (РЗМ), появятся в Арктике к... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:38+0300

2026-11-26T20:38+0300

2026-11-26T20:38+0300

газ

арктика

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875602888.jpg?1795714698

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кластеры глубокой переработки сырья, в частности сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, металлургии и редкоземельных металлов (РЗМ), появятся в Арктике к 2054 году, говорится в стратегии развития Арктической зоны РФ. "Ожидаемые результаты реализации настоящей стратегии: ... к 2054 году: ... будут развернуты интегрированные кластеры глубокой переработки (сжиженный природный газ, газохимия, металлургия, редкоземельные металлы), обеспеченные высокотехнологичным оборудованием российского производства", - говорится в документе. Подчеркивается, что Арктическая зона к 2054 году должна стать высокотехнологичным промышленным регионом, основой экономики которого будет являться рациональное освоение ресурсного потенциала суши и шельфа.

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, арктика