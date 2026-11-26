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В Арктике к 2054 году появятся кластеры глубокой переработки сырья
В Арктике к 2054 году появятся кластеры глубокой переработки сырья - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Арктике к 2054 году появятся кластеры глубокой переработки сырья
Кластеры глубокой переработки сырья, в частности сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, металлургии и редкоземельных металлов (РЗМ), появятся в Арктике к... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:38+0300
2026-11-26T20:38+0300
2026-11-26T20:38+0300
газ
арктика
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кластеры глубокой переработки сырья, в частности сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, металлургии и редкоземельных металлов (РЗМ), появятся в Арктике к 2054 году, говорится в стратегии развития Арктической зоны РФ.
"Ожидаемые результаты реализации настоящей стратегии: ... к 2054 году: ... будут развернуты интегрированные кластеры глубокой переработки (сжиженный природный газ, газохимия, металлургия, редкоземельные металлы), обеспеченные высокотехнологичным оборудованием российского производства", - говорится в документе.
Подчеркивается, что Арктическая зона к 2054 году должна стать высокотехнологичным промышленным регионом, основой экономики которого будет являться рациональное освоение ресурсного потенциала суши и шельфа.
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газ, арктика
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Кластеры глубокой переработки сырья, в частности сжиженного природного газа (СПГ), газохимии, металлургии и редкоземельных металлов (РЗМ), появятся в Арктике к 2054 году, говорится в стратегии развития Арктической зоны РФ.
"Ожидаемые результаты реализации настоящей стратегии: ... к 2054 году: ... будут развернуты интегрированные кластеры глубокой переработки (сжиженный природный газ, газохимия, металлургия, редкоземельные металлы), обеспеченные высокотехнологичным оборудованием российского производства", - говорится в документе.
Подчеркивается, что Арктическая зона к 2054 году должна стать высокотехнологичным промышленным регионом, основой экономики которого будет являться рациональное освоение ресурсного потенциала суши и шельфа.