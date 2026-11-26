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В Арктике ожидают создание 200 тысяч новых рабочих мест к 2035 году

В Арктике ожидают создание 200 тысяч новых рабочих мест к 2035 году - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Арктике ожидают создание 200 тысяч новых рабочих мест к 2035 году

Около 200 тысяч новых рабочих мест, как ожидается, будет создано в Арктической зоне России к 2035 году, говорится в стратегии развития региона. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:41+0300

2026-11-26T20:41+0300

2026-11-26T20:41+0300

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Около 200 тысяч новых рабочих мест, как ожидается, будет создано в Арктической зоне России к 2035 году, говорится в стратегии развития региона. Президент России Владимир Путин в четверг утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике. "По предварительной оценке, в период до 2035 года ожидается создание в Арктической зоне около 200 тыс. новых рабочих мест и прогнозируется устойчивый рост производительности труда", - говорится в документе. По данным на 2024 год, число рабочих мест в Арктике оценивалось в 16,2 тысячи. К 2030 году, согласно стратегии, оно должно вырасти до 110 тысяч, а к 2035 - до 200 тысяч. Кроме того, стратегия предполагает рост средних зарплат в регионе - со 139,4 тысячи рублей в 2024 году до 235 тысяч в 2030 году и 373 тысяч - в 2035 году.

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россия, арктика, владимир путин