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Россия обвинила Запад в попытке сделать Севморпуть "общим достоянием"
Россия обвинила Запад в попытке сделать Севморпуть "общим достоянием" - 26.11.2026, ПРАЙМ
Россия обвинила Запад в попытке сделать Севморпуть "общим достоянием"
Запад пытается придать Арктике статус "общего достояния" и распространить его на Северный морской путь. Об этом говорится в стратегии развития Арктической зоны... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T21:26+0300
2026-11-26T21:26+0300
2026-11-26T21:26+0300
россия
мировая экономика
арктика
запад
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Запад пытается придать Арктике статус "общего достояния" и распространить его на Северный морской путь. Об этом говорится в стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности в Арктике, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов."Продвигаются идеи придания Арктике статуса "общего достояния" и распространения этого статуса на Северный морской путь", — сказано в документе.Кроме того, стратегия обозначает задачей госполитики России в Арктике пресечение экономических преступлений в организациях топливно-энергетического комплекса и в сфере добычи полезных ископаемых. В документе уточняется, что речь идет прежде всего об организациях ТЭК, компаниях, осуществляющих добычу полезных ископаемых, аквакультуру (рыбоводство), а также организациях ЖКХ и других ведущих отраслей экономики Арктической зоны.
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россия, мировая экономика, арктика, запад
РОССИЯ, Мировая экономика, АРКТИКА, ЗАПАД
Россия обвинила Запад в попытке сделать Севморпуть "общим достоянием"
Запад пытается придать Арктике статус общего достояния и распространить его на Севморпуть