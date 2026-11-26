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Инвестиции в проекты с господдержкой в Арктике выросли в девять раз

Инвестиции в проекты с господдержкой в Арктике выросли в девять раз - 26.11.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в проекты с господдержкой в Арктике выросли в девять раз

Объем инвестиций в проекты с господдержкой в Арктике вырос в 9 раз с 2020 года и достиг 2,8 триллиона рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:39+0300

2026-11-26T22:39+0300

2026-11-26T22:39+0300

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алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в проекты с господдержкой в Арктике вырос в 9 раз с 2020 года и достиг 2,8 триллиона рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Президент России Владимир Путин в четверг утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике. "Арктика обеспечивает более 10% российского экспорта и более 6% ВВП. При этом ее значение растет - как за счет добычи, так и благодаря развитию переработки, промышленности, транспортной инфраструктуры. С 2020 года инвестиции в проекты, реализуемые в Арктической зоне РФ с господдержкой, выросли в 9 раз и достигли 2,8 триллиона рублей", - сказал министр, комментируя принятую стратегию. Чекунков подчеркнул, что Арктика - один из геостратегических макрорегионов с природным капиталом мирового значения. Освоение арктических ресурсов формирует значительную часть российской и мировой экономики, отметил он.

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россия, бизнес, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития