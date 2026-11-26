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Армения одобрила создание компании для реализации проекта "Маршрут Трампа"

Армения одобрила создание компании для реализации проекта "Маршрут Трампа" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Армения одобрила создание компании для реализации проекта "Маршрут Трампа"

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с американской стороной, предусматривающее создание компании для реализации проекта... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:23+0300

2026-11-26T11:23+0300

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ЕРЕВАН, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с американской стороной, предусматривающее создание компании для реализации проекта "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, передает корреспондент РИА Новости. "Одобрить подписание акционерного соглашения между акционерами ЗАО "Компания развития TRIPP" и о наделении этими полномочиями министра территориального управления и инфраструктуры", - говорится в постановлении кабмина, проект которого представила заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Кристине Галечян. В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что Армения и TRIPP Development Company US подпишут два документа - устав ЗАО и акционерное соглашение. TRIPP Development Company US (TDC US, inc) является дочерним предприятием, учрежденным в американском штате Делавэр и полностью принадлежащим Американской корпорации финансирования международного развития. По данным армянского кабмина, подписание ожидается в течение недели, после чего компания будет зарегистрирована в республике. Предусматривается, что совет компании будет состоять из пяти членов, двоих из которых назначит армянская сторона. В кабмине Армении заявили, что решения по ключевым направлениям проекта могут приниматься только при обоюдном с согласии сторон. Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".

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бизнес, газ, армения, сша, вашингтон, никол пашинян, дональд трамп