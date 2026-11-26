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Повторный аукцион на Белухинское месторождение вольфрама не состоялся

Повторный аукцион на Белухинское месторождение вольфрама не состоялся - 26.11.2026, ПРАЙМ

Повторный аукцион на Белухинское месторождение вольфрама не состоялся

Повторный аукцион на Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных ГИС "Торги". | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:12+0300

2026-11-26T16:12+0300

2026-11-26T16:12+0300

россия

роснедра

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Повторный аукцион на Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных ГИС "Торги". В октябре Роснедра выставили на торги данный участок с начальной ценой в 282,436 миллиона рублей. В 2025 году стартовый платеж составлял 55,183 миллиона рублей. Тогда аукцион также не состоялся из-за отсутствия заявок. "Комиссия приняла решение признать процедуру ... несостоявшейся (до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре)", - говорится в протоколе. Лицензия предоставлялась на 25 лет. Площадь участка - 4,99 квадратного километра. Согласно приложению к приказу Дальнедр, забалансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 387 тысяч тонн руды и 2,597 тысячи тонн вольфрама. Отмечается, что прогнозные ресурсы металла по категории Р1 оцениваются в 90,4 тонны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, роснедра