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Повторный аукцион на Белухинское месторождение вольфрама не состоялся
Повторный аукцион на Белухинское месторождение вольфрама не состоялся - 26.11.2026, ПРАЙМ
Повторный аукцион на Белухинское месторождение вольфрама не состоялся
Повторный аукцион на Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных ГИС "Торги". | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:12+0300
2026-11-26T16:12+0300
2026-11-26T16:12+0300
россия
роснедра
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Повторный аукцион на Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных ГИС "Торги".
В октябре Роснедра выставили на торги данный участок с начальной ценой в 282,436 миллиона рублей. В 2025 году стартовый платеж составлял 55,183 миллиона рублей. Тогда аукцион также не состоялся из-за отсутствия заявок.
"Комиссия приняла решение признать процедуру ... несостоявшейся (до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре)", - говорится в протоколе.
Лицензия предоставлялась на 25 лет. Площадь участка - 4,99 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Дальнедр, забалансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 387 тысяч тонн руды и 2,597 тысячи тонн вольфрама. Отмечается, что прогнозные ресурсы металла по категории Р1 оцениваются в 90,4 тонны.
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россия, роснедра
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Повторный аукцион на Белухинское месторождение с запасами вольфрама в Забайкальском крае не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из данных ГИС "Торги".
В октябре Роснедра выставили на торги данный участок с начальной ценой в 282,436 миллиона рублей. В 2025 году стартовый платеж составлял 55,183 миллиона рублей. Тогда аукцион также не состоялся из-за отсутствия заявок.
"Комиссия приняла решение признать процедуру ... несостоявшейся (до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре)", - говорится в протоколе.
Лицензия предоставлялась на 25 лет. Площадь участка - 4,99 квадратного километра.
Согласно приложению к приказу Дальнедр, забалансовые запасы месторождения по категории С1 составляют 387 тысяч тонн руды и 2,597 тысячи тонн вольфрама. Отмечается, что прогнозные ресурсы металла по категории Р1 оцениваются в 90,4 тонны.