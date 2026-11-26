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Помидоры и фрукты стали основой поставок из Азербайджана в Россию

Помидоры и фрукты стали основой поставок из Азербайджана в Россию - 26.11.2026, ПРАЙМ

Помидоры и фрукты стали основой поставок из Азербайджана в Россию

Азербайджан в основном поставляет в Россию продукцию агропромышленного комплекса, в том числе помидоры, косточковые и другие свежие фрукты, сообщили в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T18:23+0300

2026-11-26T18:23+0300

2026-11-26T18:23+0300

сельское хозяйство

бизнес

азербайджан

минпромторг

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Азербайджан в основном поставляет в Россию продукцию агропромышленного комплекса, в том числе помидоры, косточковые и другие свежие фрукты, сообщили в пресс-службе Центра по внешней торговле при Минпромторге России. "Наиболее значимыми товарами в структуре импорта из Азербайджана в Россию являются продукты агропромышленного комплекса, а также химической промышленности. К ним относятся: прочие свежие фрукты, помидоры, косточковые плоды", - говорится в сообщении. Указывается, что Россия закупает в Азербайджане яблоки, груши и орехи, а также продукцию химической промышленности - полипропилен и полиэтилен. По итогам 2025 года Россия занимала третье место среди торговых партнеров Азербайджана по объему экспорта республики с долей 4,7%. В Минпромторге России добавили, что статс-секретарь - замминистра Роман Чекушов посетил с рабочей поездкой Азербайджан. В рамках встречи с замминистра сельского хозяйства Сеймуром Сафарли стороны обсудили значимость республики, как крупного поставщика сельскохозяйственной продукции в Россию.

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сельское хозяйство, бизнес, азербайджан, минпромторг