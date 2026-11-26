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"Азимут" поставил в аэропорт Нижнеангарска радиолокатор "Крона-М"
"Азимут" поставил в аэропорт Нижнеангарска радиолокатор "Крона-М" - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Азимут" поставил в аэропорт Нижнеангарска радиолокатор "Крона-М"
Компания "Азимут" (входит в "Ростех") поставила в аэропорт Нижнеангарска в Бурятии отечественный радиолокатор "Крона-М" для точного определения местоположения... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T09:46+0300
2026-11-26T09:46+0300
2026-11-26T09:46+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") поставила в аэропорт Нижнеангарска в Бурятии отечественный радиолокатор "Крона-М" для точного определения местоположения воздушных судов и получения данных об их полете, сообщил "Ростех".
"Компания "Азимут" Госкорпорации "Ростех" поставила радиолокатор "Крона-М" в аэропорт Нижнеангарска в Бурятии. Оборудование предназначено для точного определения местоположения воздушных судов и получения данных об их полете. Его применение повысит качество контроля воздушного движения на севере Байкала, где авиация обеспечивает транспортную связь удаленных населенных пунктов с другими регионами страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радиолокатор предназначен для обнаружения воздушных судов и определения их координат. Он получает дополнительную информацию от бортовых ответчиков на борту самолетов. В ответ на запрос они передают закодированное сообщение с информацией о самолете и полете, что помогает диспетчерам контролировать положение воздушных судов и безопасные интервалы между ними.
"Особое значение такая техника имеет для удаленных территорий, где авиация играет ключевую роль в транспортном сообщении. Например, из Нижнеангарска до Улан-Удэ самолетом можно добраться всего за полтора часа, тогда как поездом дорога занимает около суток. Поэтому установка нового радиолокатора – это и вклад в транспортную доступность севера Байкала", - отметил генеральный директор "Азимута" Аскер Саидов, его слова приводятся в пресс-релизе.
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Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Байкал, Улан-Удэ, Азимут, Ростех
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") поставила в аэропорт Нижнеангарска в Бурятии отечественный радиолокатор "Крона-М" для точного определения местоположения воздушных судов и получения данных об их полете, сообщил "Ростех".
"Компания "Азимут" Госкорпорации "Ростех" поставила радиолокатор "Крона-М" в аэропорт Нижнеангарска в Бурятии. Оборудование предназначено для точного определения местоположения воздушных судов и получения данных об их полете. Его применение повысит качество контроля воздушного движения на севере Байкала, где авиация обеспечивает транспортную связь удаленных населенных пунктов с другими регионами страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радиолокатор предназначен для обнаружения воздушных судов и определения их координат. Он получает дополнительную информацию от бортовых ответчиков на борту самолетов. В ответ на запрос они передают закодированное сообщение с информацией о самолете и полете, что помогает диспетчерам контролировать положение воздушных судов и безопасные интервалы между ними.
"Особое значение такая техника имеет для удаленных территорий, где авиация играет ключевую роль в транспортном сообщении. Например, из Нижнеангарска до Улан-Удэ самолетом можно добраться всего за полтора часа, тогда как поездом дорога занимает около суток. Поэтому установка нового радиолокатора – это и вклад в транспортную доступность севера Байкала", - отметил генеральный директор "Азимута" Аскер Саидов, его слова приводятся в пресс-релизе.