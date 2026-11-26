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Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану 800 миллионов долларов
Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану 800 миллионов долларов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану 800 миллионов долларов
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление властям Узбекистана пакета финансирования на 800 миллионов долларов для поддержки реформ | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:21+0300
2026-11-26T08:21+0300
2026-11-26T08:21+0300
финансы
мировая экономика
узбекистан
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 26 ноя – ПРАЙМ. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление властям Узбекистана пакета финансирования на 800 миллионов долларов для поддержки реформ в экономике страны, сообщает пресс-служба представительства организации в республике.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил пакет финансирования на 800 миллионов долларов для поддержки реформ Узбекистана", - говорится в релизе представительства для СМИ.
По данным пресс-службы, выделяемые средства будут направлены на создание большего числа рабочих мест с более высокой оплатой труда, расширение роли частного сектора, углубление интеграции страны в мировую экономику.
"Ожидается, что в 2029-2031 годах предлагаемые меры будут способствовать созданию эквивалента 275 тысяч дополнительных и более качественных рабочих мест", - добавили в представительстве.
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финансы, мировая экономика, узбекистан, всемирный банк
Финансы, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Всемирный банк
ТАШКЕНТ, 26 ноя – ПРАЙМ. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление властям Узбекистана пакета финансирования на 800 миллионов долларов для поддержки реформ в экономике страны, сообщает пресс-служба представительства организации в республике.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил пакет финансирования на 800 миллионов долларов для поддержки реформ Узбекистана", - говорится в релизе представительства для СМИ.
По данным пресс-службы, выделяемые средства будут направлены на создание большего числа рабочих мест с более высокой оплатой труда, расширение роли частного сектора, углубление интеграции страны в мировую экономику.
"Ожидается, что в 2029-2031 годах предлагаемые меры будут способствовать созданию эквивалента 275 тысяч дополнительных и более качественных рабочих мест", - добавили в представительстве.