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Банк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3%
Банк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3% - 26.11.2026, ПРАЙМ
Банк Кореи повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3%
Добавлены обновленные экономические прогнозы (два последних абзаца) | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:17+0300
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2026-11-26T11:17+0300
финансы
банки
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Добавлены обновленные экономические прогнозы (два последних абзаца)
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк Кореи (центробанк) в четверг повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3%, что стало самым высоким уровнем с октября 2024 года, следует из сообщений регулятора.
"Совет по монетарной политике Банка Кореи сегодня принял решение повысить базовую ставку на 25 базисных пунктов, с 3% до 3,25%", - говорится в итогах заседания центробанка.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Повышение ставки в ноябре стало третьим с начала 2026 года.
Регулятор отмечает, что рост экономики страны продолжает укрепляться, при этом инфляция, согласно прогнозу, будет оставаться выше целевого уровня в течение значительного времени, а риски для финансовой стабильности сохраняются.
Вместе с тем центробанк заметно повысил прогнозы роста ВВП страны по сравнению с августовскими: в текущем году - до 3,9% с 3,3%, в 2027 году - сразу до 4,1% с 2,9%, а на 2028 год прогнозирует замедление роста экономики до 3%.
Прогноз по инфляции в стране на текущий год был сохранен на уровне 2,7%, на следующий - повышен до 2,4% с 2,3%. В 2028 году ожидается инфляция в 2,1%, следует из прогноза.
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финансы, банки
Добавлены обновленные экономические прогнозы (два последних абзаца)
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк Кореи (центробанк) в четверг повысил ставку рефинансирования до 3,25% с 3%, что стало самым высоким уровнем с октября 2024 года, следует из сообщений регулятора.
"Совет по монетарной политике Банка Кореи сегодня принял решение повысить базовую ставку на 25 базисных пунктов, с 3% до 3,25%", - говорится в итогах заседания центробанка.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Повышение ставки в ноябре стало третьим с начала 2026 года.
Регулятор отмечает, что рост экономики страны продолжает укрепляться, при этом инфляция, согласно прогнозу, будет оставаться выше целевого уровня в течение значительного времени, а риски для финансовой стабильности сохраняются.
Вместе с тем центробанк заметно повысил прогнозы роста ВВП страны по сравнению с августовскими: в текущем году - до 3,9% с 3,3%, в 2027 году - сразу до 4,1% с 2,9%, а на 2028 год прогнозирует замедление роста экономики до 3%.
Прогноз по инфляции в стране на текущий год был сохранен на уровне 2,7%, на следующий - повышен до 2,4% с 2,3%. В 2028 году ожидается инфляция в 2,1%, следует из прогноза.