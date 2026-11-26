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Банк России исключил "Аудит Проф Гарант" из реестра аудиторов

Банк России исключил "Аудит Проф Гарант" из реестра аудиторов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Банк России исключил "Аудит Проф Гарант" из реестра аудиторов

Банк России исключил "Аудит Проф Гарант" из реестра аудиторских компаний из-за грубых нарушений при проведении аудита и обзорных проверок отчетностей... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:04+0300

2026-11-26T20:04+0300

2026-11-26T20:04+0300

финансы

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евротранс

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Банк России исключил "Аудит Проф Гарант" из реестра аудиторских компаний из-за грубых нарушений при проведении аудита и обзорных проверок отчетностей организаций на финансовом рынке, сообщил регулятор. "Банк России ... принял решение направить в саморегулируемую организацию аудиторов "Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) предписание об исключении сведений об ООО Аудиторская компания "Аудит Проф Гарант" из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов со дня, следующего за днем принятия СРО ААС решения об исключении", - говорится в релизе. В качестве причины принятия данного решения ЦБ называет грубое нарушение "Аудит Проф Гарантом" требований законодательства и международных стандартов аудита при проведении аудита и обзорных проверок отчетностей общественно значимых организаций на финансовом рынке, в том числе в отношении отчетности ПАО "Евротранс". "После того как СРО ААС примет решение об исключении, ООО Аудиторская компания "Аудит Проф Гарант" будет не вправе осуществлять аудиторскую деятельность", - заключил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банк россии, евротранс