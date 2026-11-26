https://1prime.ru/20261126/belorussija-875591053.html

Белоруссия и Россия в 2027 году проведут совместные испытания технологий ИИ

Белоруссия и Россия в 2027 году проведут совместные испытания технологий ИИ - 26.11.2026, ПРАЙМ

Белоруссия и Россия в 2027 году проведут совместные испытания технологий ИИ

Белоруссия и Россия планируют в 2027 году провести совместные испытания технологий искусственного интеллекта (ИИ) и реализовать проект по сертификации в этой... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:39+0300

2026-11-26T16:39+0300

2026-11-26T16:41+0300

технологии

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белоруссия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Белоруссия и Россия планируют в 2027 году провести совместные испытания технологий искусственного интеллекта (ИИ) и реализовать проект по сертификации в этой сфере, сообщил директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов. Скуратов выступил на выездном заседании постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей республики. "Со следующего года запускаем семинар по искусственному интеллекту совместно с российскими коллегами. Будем проводить его по нескольким направлениям… И будем подводить к испытаниям технологий искусственного интеллекта - соответствующие площадки в России есть. На уровне Союзного государства мы хотим сделать совместный проект с россиянами по сертификации ИИ", - приводит его слова белорусское госагентство Белта. По словам Скуратова, работа по новым направлениям будет поэтапно выстраиваться с организации пилотного семинара, а далее с развития - вплоть до разработки стандартов и процедур оценки соответствия. Помимо искусственного интеллекта, большое внимание планируется уделить аддитивным технологиям.

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технологии, россия, белоруссия