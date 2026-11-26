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Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле
Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле - 26.11.2026, ПРАЙМ
Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле
Золото возвращается к своим нормальным значениям после периода "американских горок", вызванного "бегством из доллара", но в будущем может преподнести новые... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T06:06+0300
2026-11-26T06:06+0300
2026-11-26T06:06+0300
рынок
золото
инвестиции
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Золото возвращается к своим нормальным значениям после периода "американских горок", вызванного "бегством из доллара", но в будущем может преподнести новые сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" инвестор Сергей Гришин. По его словам, именно переток значительной доли капитала спровоцировал рост спроса и цены на металл. В январе стоимость достигала исторических максимумов: за несколько месяцев актив подорожал более чем на 20% и в тот период превратился из защитного инструмента в спекулятивный.Сегодня золото вернулось к своим привычным уровням и вновь стало защитным активом. В основном в нем держат небольшую часть портфеля. Если фондовый рынок падает, золото начинает расти, и это уравновешивает портфель."Если случится знаменитая и ожидаемая многими аналитиками коррекция фондового рынка на фоне неоправданных инвестиционных ожиданий от искусственного интеллекта, то капитал пойдет в том числе и в золото, и на этом можно будет заработать дополнительно", - уверен Сергей Гришин.Он рекомендует долгосрочным инвесторам рассмотреть возможность использовать золото и как доходный актив - в условиях ускорения мировой инфляции и рыночной турбулентности это может принести дивиденды. Новость носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией
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рынок, золото, инвестиции
Рынок, золото, инвестиции
Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле
Инвестор Гришин: "остывшее" золото может принести прибыль, если фондовый рынок пойдет вниз
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Золото возвращается к своим нормальным значениям после периода "американских горок", вызванного "бегством из доллара", но в будущем может преподнести новые сюрпризы, рассказал
агентству "Прайм" инвестор Сергей Гришин.
"Двойное давление": эксперт допустил снижение цен на золото
По его словам, именно переток значительной доли капитала спровоцировал рост спроса и цены на металл. В январе стоимость достигала исторических максимумов: за несколько месяцев актив подорожал более чем на 20% и в тот период превратился из защитного инструмента в спекулятивный.
Сегодня золото вернулось к своим привычным уровням и вновь стало защитным активом. В основном в нем держат небольшую часть портфеля. Если фондовый рынок падает, золото начинает расти, и это уравновешивает портфель.
"Если случится знаменитая и ожидаемая многими аналитиками коррекция фондового рынка на фоне неоправданных инвестиционных ожиданий от искусственного интеллекта, то капитал пойдет в том числе и в золото, и на этом можно будет заработать дополнительно", - уверен Сергей Гришин.
Он рекомендует долгосрочным инвесторам рассмотреть возможность использовать золото и как доходный актив - в условиях ускорения мировой инфляции и рыночной турбулентности это может принести дивиденды.
Новость носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией