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Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле

Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле - 26.11.2026, ПРАЙМ

Инвестор объяснил, зачем нужно держать "остывшее" золото в портфеле

Золото возвращается к своим нормальным значениям после периода "американских горок", вызванного "бегством из доллара", но в будущем может преподнести новые... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T06:06+0300

2026-11-26T06:06+0300

2026-11-26T06:06+0300

рынок

золото

инвестиции

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Золото возвращается к своим нормальным значениям после периода "американских горок", вызванного "бегством из доллара", но в будущем может преподнести новые сюрпризы, рассказал агентству "Прайм" инвестор Сергей Гришин. По его словам, именно переток значительной доли капитала спровоцировал рост спроса и цены на металл. В январе стоимость достигала исторических максимумов: за несколько месяцев актив подорожал более чем на 20% и в тот период превратился из защитного инструмента в спекулятивный.Сегодня золото вернулось к своим привычным уровням и вновь стало защитным активом. В основном в нем держат небольшую часть портфеля. Если фондовый рынок падает, золото начинает расти, и это уравновешивает портфель."Если случится знаменитая и ожидаемая многими аналитиками коррекция фондового рынка на фоне неоправданных инвестиционных ожиданий от искусственного интеллекта, то капитал пойдет в том числе и в золото, и на этом можно будет заработать дополнительно", - уверен Сергей Гришин.Он рекомендует долгосрочным инвесторам рассмотреть возможность использовать золото и как доходный актив - в условиях ускорения мировой инфляции и рыночной турбулентности это может принести дивиденды. Новость носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией

https://1prime.ru/20261116/ekspert-875228477.html

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рынок, золото, инвестиции