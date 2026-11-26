https://1prime.ru/20261126/bitkoin-875580340.html

Аналитик назвал отметку, на которой должен закрепиться биткоин к декабрю

Аналитик назвал отметку, на которой должен закрепиться биткоин к декабрю - 26.11.2026, ПРАЙМ

Аналитик назвал отметку, на которой должен закрепиться биткоин к декабрю

Осенний максимум биткоина пришелся на 21 сентября, когда цена достигла 86 600 долларов. Затем рынок оказался под давлением сильного доллара и оттока средств из... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:36+0300

2026-11-26T13:36+0300

2026-11-26T13:36+0300

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Осенний максимум биткоина пришелся на 21 сентября, когда цена достигла 86 600 долларов. Затем рынок оказался под давлением сильного доллара и оттока средств из американских спотовых ETF, а взлом Binance 29 октября усилил распродажу. Об этом агентству "Прайм" сообщил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.По данным биржи, инцидент затронул активы на 6,34 миллиарда долларов. Падение цен помогло удешевить закупку недостающих монет. Масштаб влияния крупных площадок на котировки показал эпизод 10 октября 2025 года, когда на Binance отдельные альткоины за считаные минуты теряли около 99% стоимости, после чего часть падения была отыграна."К началу декабря базовый сценарий — удержание биткоина выше 60 тысяч долларов. Рынок уже уходил ниже этой отметки, но сумел вернуться. Если цена закрепится выше 60 тысяч долларов, технический отскок в район 66–68 тысяч долларов в первые дни декабря вполне реалистичен", — отметил Порошин. Он добавил, что на рынке остается значительный объем коротких позиций розничных инвесторов. Если крупные фонды вернутся к покупкам, принудительное закрытие шортов может ускорить рост. Уровень 80 тысяч долларов в таком сценарии достижим на более длительном горизонте.На долгосрочном горизонте текущие уровни уже позволяют постепенно формировать позицию в биткоине, распределяя покупки до конца зимы. Цена опустилась ниже расчетной себестоимости добычи для части американских майнеров — 73–75 тысяч долларов, хотя этот порог зависит от тарифа на электроэнергию и эффективности оборудования. Следующий халвинг ожидается в апреле 2028 года. В двух предыдущих циклах минимумы приходились примерно за 17–18 месяцев до халвинга. Это аргумент в пользу покупок частями, поскольку точный минимум текущего цикла станет виден только задним числом, заключил аналитик.

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рынок, финансы, binance, биткоин, криптовалюта