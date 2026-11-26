https://1prime.ru/20261126/bojarskij-875583257.html

Боярский призвал регулярно обновлять ОС "Аврора"

Боярский призвал регулярно обновлять ОС "Аврора" - 26.11.2026, ПРАЙМ

Боярский призвал регулярно обновлять ОС "Аврора"

Российская операционная система "Аврора" должна регулярно обновляться, становиться доступнее и понятнее пользователю, а государственный и корпоративный заказ... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:26+0300

2026-11-26T14:26+0300

2026-11-26T14:26+0300

технологии

россия

госдума

ростелеком

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875583257.jpg?1795692364

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российская операционная система "Аврора" должна регулярно обновляться, становиться доступнее и понятнее пользователю, а государственный и корпоративный заказ может стать серьезным стимулом для развития всего сегмента, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. На площадке думского комитета по информационной политике в четверг прошла рабочая встреча с представителями ПАО "Ростелеком" и компании "Открытая мобильная платформа", разработчика российской мобильной операционной системы "Аврора". В ходе заседания были обсуждены перспективы расширения применения отечественной ОС, совершенствование нормативного регулирования и развитие экосистемы российских мобильных приложений. "Государственный и корпоративный заказ может стать серьезным стимулом для развития всего сегмента, но и сама "Аврора" должна становиться лучше - регулярно обновляться, становиться доступнее и понятнее пользователю. Комитет готов содействовать выработке необходимых решений совместно с профильными ведомствами и представителями отрасли", - сказал Боярский на встрече. По его словам, с введением обязательной предустановки российских приложений были созданы условия для развития отечественной цифровой экосистемы. Логичным следующим шагом, как отметил глава комитета, может стать обеспечение доступности этих сервисов на российских мобильных операционных системах, то есть их совместимости с "Авророй". "Многие передовые компании, в том числе маркетплейс WB и национальный мессенджер "Макс", написали версии для "Авроры", и это правильный шаг. Важно, чтобы усилия разработчиков были подкреплены соответствующими мерами поддержки", - добавил Боярский. В России действует закон, согласно которому на новые гаджеты перед продажей необходимо предустанавливать отечественное программное обеспечение - это обязанность производителей и продавцов. Перечень разрешенного к предустановке ПО правительство актуализирует каждый год.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, госдума, ростелеком