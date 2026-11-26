https://1prime.ru/20261126/bolivija-875604159.html

В Боливии транспортники объявили о бессрочной общенациональной забастовке

В Боливии транспортники объявили о бессрочной общенациональной забастовке - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Боливии транспортники объявили о бессрочной общенациональной забастовке

Транспортная палата департамента Оруро в Боливии объявила о бессрочной общенациональной забастовке с 00.00 понедельника, требуя отмены декрета о регулировании... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T21:32+0300

2026-11-26T21:32+0300

2026-11-26T21:32+0300

бизнес

мировая экономика

боливия

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МЕХИКО, 26 ноя - ПРАЙМ. Транспортная палата департамента Оруро в Боливии объявила о бессрочной общенациональной забастовке с 00.00 понедельника, требуя отмены декрета о регулировании цен на дизтопливо и решения ряда других проблем отрасли, сообщила радиостанция Erbol. "Мера будет сохраняться до тех пор, пока национальное правительство не удовлетворит требования транспортного сектора и не предоставит конкретных ответов", - говорится в заявлении организации, которое публикует радиостанция на своем сайте. Перевозчики, в частности, требуют отменить декрет №5716, устанавливающий механизм регулируемой переменной цены дизельного топлива. После введения нового механизма стоимость литра дизтоплива выросла с 17,95 до 20,57 боливиано (примерно с 1,5 до 1,74 доллара по текущему курсу). Кроме того, транспортники требуют решения проблем в налоговой и таможенной сферах, урегулирования ситуации с контейнерными перевозками, улучшения состояния дорог и их обслуживания, а также устранения проблем со сбором платы за проезд по трассам. Палата призвала перевозчиков прекратить работу, убрать автомобили в безопасные места и разместить боливийские флаги на транспортных средствах. Организация также призвала участников акции избегать насилия и потребовала от властей начать диалог.

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бизнес, мировая экономика, боливия