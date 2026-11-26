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Британия сообщила об инциденте с танкером в 92 километрах от Дубая

Британия сообщила об инциденте с танкером в 92 километрах от Дубая - 26.11.2026, ПРАЙМ

Британия сообщила об инциденте с танкером в 92 километрах от Дубая

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером, находившемся приблизительно в 92 километрах от Дубая. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T02:40+0300

2026-11-26T02:40+0300

2026-11-26T02:40+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с танкером, находившемся приблизительно в 92 километрах от Дубая. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях (около 92,6 километра - ред.) к западу от Дубая, ОАЭ. Капитан танкера сообщил о взрыве, вызванном неизвестным снарядом в непосредственной близости от танкера. Экипаж находится в безопасности... Повреждений танкера или воздействия на окружающую среду не зафиксировано", - говорится в заявлении. UKMTO призвало суда следовать по маршруту с осторожностью.

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