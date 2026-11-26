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Британия подписала контракт на обслуживание подлодок на 11,4 миллиарда долларов
Британия подписала контракт на обслуживание подлодок на 11,4 миллиарда долларов - 26.11.2026, ПРАЙМ
Британия подписала контракт на обслуживание подлодок на 11,4 миллиарда долларов
Министерство иностранных дел Великобритании подписало контракт с британской оборонной компанией Babcock на техническое обслуживание подводных лодок на 11,4... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T13:49+0300
2026-11-26T13:49+0300
2026-11-26T13:52+0300
великобритания
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ЛОНДОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Великобритании подписало контракт с британской оборонной компанией Babcock на техническое обслуживание подводных лодок на 11,4 миллиарда долларов, сообщает компания. "Оборонная компания Babcock International Group подписала долгосрочное рамочное соглашение о предоставлении услуг для подводных лодок, известное как рамочное соглашение, с министерством обороны Великобритании. Контракт на сумму 8,7 миллиарда фунтов стерлингов (11,4 миллиарда долларов - ред.) является крупнейшим в истории Babcock", - говорится в пресс-релизе Babcock. В рамках соглашения компания будет проводит техобслуживание подводных лодок и оказывать другие услуги на военных базах "Девонпорт" и "Клайд". В частности, компания будет участвовать в переходе британских ВМС от подводных лодок класса Vanguard к новому поколению атомных подлодок класса Dreadnought. "Соглашение вступает в силу 1 декабря 2026 года и рассчитано на пять лет с потенциальным общим сроком действия до 15 лет", - сообщает компания.
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великобритания
ЛОНДОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Великобритании подписало контракт с британской оборонной компанией Babcock на техническое обслуживание подводных лодок на 11,4 миллиарда долларов, сообщает компания.
"Оборонная компания Babcock International Group подписала долгосрочное рамочное соглашение о предоставлении услуг для подводных лодок, известное как рамочное соглашение, с министерством обороны Великобритании. Контракт на сумму 8,7 миллиарда фунтов стерлингов (11,4 миллиарда долларов - ред.) является крупнейшим в истории Babcock", - говорится в пресс-релизе Babcock.
В рамках соглашения компания будет проводит техобслуживание подводных лодок и оказывать другие услуги на военных базах "Девонпорт" и "Клайд". В частности, компания будет участвовать в переходе британских ВМС от подводных лодок класса Vanguard к новому поколению атомных подлодок класса Dreadnought.
"Соглашение вступает в силу 1 декабря 2026 года и рассчитано на пять лет с потенциальным общим сроком действия до 15 лет", - сообщает компания.