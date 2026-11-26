https://1prime.ru/20261126/britanija-875581221.html

Британия подписала контракт на обслуживание подлодок на 11,4 миллиарда долларов

Британия подписала контракт на обслуживание подлодок на 11,4 миллиарда долларов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Британия подписала контракт на обслуживание подлодок на 11,4 миллиарда долларов

Министерство иностранных дел Великобритании подписало контракт с британской оборонной компанией Babcock на техническое обслуживание подводных лодок на 11,4... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:49+0300

2026-11-26T13:49+0300

2026-11-26T13:52+0300

великобритания

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875581221.jpg?1795690361

ЛОНДОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Великобритании подписало контракт с британской оборонной компанией Babcock на техническое обслуживание подводных лодок на 11,4 миллиарда долларов, сообщает компания. "Оборонная компания Babcock International Group подписала долгосрочное рамочное соглашение о предоставлении услуг для подводных лодок, известное как рамочное соглашение, с министерством обороны Великобритании. Контракт на сумму 8,7 миллиарда фунтов стерлингов (11,4 миллиарда долларов - ред.) является крупнейшим в истории Babcock", - говорится в пресс-релизе Babcock. В рамках соглашения компания будет проводит техобслуживание подводных лодок и оказывать другие услуги на военных базах "Девонпорт" и "Клайд". В частности, компания будет участвовать в переходе британских ВМС от подводных лодок класса Vanguard к новому поколению атомных подлодок класса Dreadnought. "Соглашение вступает в силу 1 декабря 2026 года и рассчитано на пять лет с потенциальным общим сроком действия до 15 лет", - сообщает компания.

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания