https://1prime.ru/20261126/chekunki-875605594.html

Чекунков рассказал, как будут развиваться проекты в Арктике

Чекунков рассказал, как будут развиваться проекты в Арктике - 26.11.2026, ПРАЙМ

Чекунков рассказал, как будут развиваться проекты в Арктике

Реализация одного проекта в Арктике будет создавать условия для развития других, эти проекты будут объединены в единую систему, заявил глава Минвостокразвития... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:39+0300

2026-11-26T22:39+0300

2026-11-26T22:39+0300

россия

арктика

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Реализация одного проекта в Арктике будет создавать условия для развития других, эти проекты будут объединены в единую систему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Президент России Владимир Путин в четверг утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Чекунков, комментируя принятую стратегию, отметил важность того, чтобы арктические территории развивались не изолированно, а были обеспечены транспортом, энергетикой, инфраструктурой и условиями для жизни людей. "Именно такой подход заложен в обновленную Стратегию. Главным инструментом ее реализации станет Комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Сегодня в контуре комплексного развития Арктики и ТТК уже рассматриваем более 300 крупнейших проектов общим объемом порядка 36 триллионов рублей. Объединяем их в единую систему, в которой реализация одного проекта создает условия для развития других", - сказал министр.

арктика

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россия, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития