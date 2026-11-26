https://1prime.ru/20261126/chekunki-875605594.html
Чекунков рассказал, как будут развиваться проекты в Арктике
Чекунков рассказал, как будут развиваться проекты в Арктике - 26.11.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал, как будут развиваться проекты в Арктике
Реализация одного проекта в Арктике будет создавать условия для развития других, эти проекты будут объединены в единую систему, заявил глава Минвостокразвития... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T22:39+0300
2026-11-26T22:39+0300
2026-11-26T22:39+0300
россия
арктика
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Реализация одного проекта в Арктике будет создавать условия для развития других, эти проекты будут объединены в единую систему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Президент России Владимир Путин в четверг утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
Чекунков, комментируя принятую стратегию, отметил важность того, чтобы арктические территории развивались не изолированно, а были обеспечены транспортом, энергетикой, инфраструктурой и условиями для жизни людей.
"Именно такой подход заложен в обновленную Стратегию. Главным инструментом ее реализации станет Комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Сегодня в контуре комплексного развития Арктики и ТТК уже рассматриваем более 300 крупнейших проектов общим объемом порядка 36 триллионов рублей. Объединяем их в единую систему, в которой реализация одного проекта создает условия для развития других", - сказал министр.
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россия, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
РОССИЯ, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Реализация одного проекта в Арктике будет создавать условия для развития других, эти проекты будут объединены в единую систему, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Президент России Владимир Путин в четверг утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
Чекунков, комментируя принятую стратегию, отметил важность того, чтобы арктические территории развивались не изолированно, а были обеспечены транспортом, энергетикой, инфраструктурой и условиями для жизни людей.
"Именно такой подход заложен в обновленную Стратегию. Главным инструментом ее реализации станет Комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Сегодня в контуре комплексного развития Арктики и ТТК уже рассматриваем более 300 крупнейших проектов общим объемом порядка 36 триллионов рублей. Объединяем их в единую систему, в которой реализация одного проекта создает условия для развития других", - сказал министр.