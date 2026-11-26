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Чирков оценил размер индексации пенсий в 2027 году

Чирков оценил размер индексации пенсий в 2027 году - 26.11.2026, ПРАЙМ

Чирков оценил размер индексации пенсий в 2027 году

Размер индексации пенсий россиян в годовом выражении в 2027 году будет сопоставим с тринадцатой пенсией, сообщил председатель Социального фонда России Сергей... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

2026-11-26T15:02+0300

россия

сергей чирков

социальный фонд

совет федерации

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Размер индексации пенсий россиян в годовом выражении в 2027 году будет сопоставим с тринадцатой пенсией, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Глава ведомства отметил, что у неработающих пенсионеров в 2027 году выплаты в среднем увеличатся на 2,4 тысячи рублей в месяц и составят 30,2 тысячи рублей. "За год такое повышение сопоставимо с еще одной тринадцатой пенсией, 28 800 рублей фактически", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации