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Чирков оценил размер индексации пенсий в 2027 году
Чирков оценил размер индексации пенсий в 2027 году - 26.11.2026, ПРАЙМ
Чирков оценил размер индексации пенсий в 2027 году
Размер индексации пенсий россиян в годовом выражении в 2027 году будет сопоставим с тринадцатой пенсией, сообщил председатель Социального фонда России Сергей... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:02+0300
2026-11-26T15:02+0300
2026-11-26T15:02+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Размер индексации пенсий россиян в годовом выражении в 2027 году будет сопоставим с тринадцатой пенсией, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Глава ведомства отметил, что у неработающих пенсионеров в 2027 году выплаты в среднем увеличатся на 2,4 тысячи рублей в месяц и составят 30,2 тысячи рублей.
"За год такое повышение сопоставимо с еще одной тринадцатой пенсией, 28 800 рублей фактически", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Размер индексации пенсий россиян в годовом выражении в 2027 году будет сопоставим с тринадцатой пенсией, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Глава ведомства отметил, что у неработающих пенсионеров в 2027 году выплаты в среднем увеличатся на 2,4 тысячи рублей в месяц и составят 30,2 тысячи рублей.
"За год такое повышение сопоставимо с еще одной тринадцатой пенсией, 28 800 рублей фактически", - сказал Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.