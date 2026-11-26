https://1prime.ru/20261126/chmk-875586065.html
"Мечел" отгрузил первую партию рельсов для ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
"Мечел" отгрузил первую партию рельсов для ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Мечел" отгрузил первую партию рельсов для ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") отгрузил первую партию 100-метровых рельсов на строительство ВСМ "Москва –... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T15:05+0300
2026-11-26T15:05+0300
2026-11-26T15:06+0300
бизнес
россия
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875586065.jpg?1795694784
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") отгрузил первую партию 100-метровых рельсов на строительство ВСМ "Москва – Санкт-Петербург", сообщила компания. "Челябинский металлургический комбинат произвел отгрузку первой партии стометровых железнодорожных рельсов Р65 ДТ350 на строительство высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург", - сказано в сообщении. Отмечается, что общий вес первой партии рельсовой продукции составил 1,5 тысячи тонн. Всего по действующему договору с РЖД для нужд магистрали до конца текущего года будет поставлено 7,9 тысячи тонн. Рельсы Р65 ДТ350 будут использоваться на станционных путях, а также стрелочных переводах. Кроме того, ЧМК планирует поставить в рамках второго договора с РЖД 174 тысячи тонн рельсового проката до конца 2026 года, добавляется в релизе. "Освоенный ЧМК сортамент рельсовой продукции позволяет обеспечивать практически все потребности ОАО "РЖД". Мы готовы наращивать поставки как для текущих нужд РЖД, так и для будущей сети ВСМ, включая магистраль Москва-Минск", – цитирует пресс-служба слова генерального директора комбината Владимира Капнина. За прошлый год ЧМК освоил производство и сертифицировал пять новых видов железнодорожных рельсов длиной 100 метров.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ржд
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в Группу "Мечел") отгрузил первую партию 100-метровых рельсов на строительство ВСМ "Москва – Санкт-Петербург", сообщила компания.
"Челябинский металлургический комбинат произвел отгрузку первой партии стометровых железнодорожных рельсов Р65 ДТ350 на строительство высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург", - сказано в сообщении.
Отмечается, что общий вес первой партии рельсовой продукции составил 1,5 тысячи тонн. Всего по действующему договору с РЖД для нужд магистрали до конца текущего года будет поставлено 7,9 тысячи тонн. Рельсы Р65 ДТ350 будут использоваться на станционных путях, а также стрелочных переводах.
Кроме того, ЧМК планирует поставить в рамках второго договора с РЖД 174 тысячи тонн рельсового проката до конца 2026 года, добавляется в релизе.
"Освоенный ЧМК сортамент рельсовой продукции позволяет обеспечивать практически все потребности ОАО "РЖД". Мы готовы наращивать поставки как для текущих нужд РЖД, так и для будущей сети ВСМ, включая магистраль Москва-Минск", – цитирует пресс-служба слова генерального директора комбината Владимира Капнина.
За прошлый год ЧМК освоил производство и сертифицировал пять новых видов железнодорожных рельсов длиной 100 метров.