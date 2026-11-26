https://1prime.ru/20261126/danilidi-875584137.html
Девелопер назвал способ снизить стоимость жилья
Девелопер назвал способ снизить стоимость жилья - 26.11.2026, ПРАЙМ
Девелопер назвал способ снизить стоимость жилья
Одним из этапов снижения стоимости жилья может стать более активное использование переработанных строительных отходов, сообщил РИА Недвижимость генеральный... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T14:37+0300
2026-11-26T14:37+0300
2026-11-26T14:37+0300
недвижимость
бизнес
а101
россия
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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Одним из этапов снижения стоимости жилья может стать более активное использование переработанных строительных отходов, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор компании "А101" Игнатий Данилиди. "Безответственное отношение подрядных организаций к строительным материалам – это те лишние затраты и неэффективность, которая лежит на поверхности. Также девелоперы нуждаются в разработке нормативного поля по бережливому обращению с отходами, чтобы то, что может быть использовано как вторичное сырье, не превращалось в мусор", - сказал он в ходе V Всероссийского строительного конгресса "Создание". По словам девелопера, на многих стройплощадках "огромные финансовые средства лежат под ногами": то, что могло бы стать вторичным сырьем, остается мусором.
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недвижимость, бизнес, а101, россия
Недвижимость, Бизнес, А101, РОССИЯ
Девелопер назвал способ снизить стоимость жилья
Данилиди: использование переработанных строительных отходов может снизить стоимость жилья
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Одним из этапов снижения стоимости жилья может стать более активное использование переработанных строительных отходов, сообщил РИА Недвижимость генеральный директор компании "А101" Игнатий Данилиди.
"Безответственное отношение подрядных организаций к строительным материалам – это те лишние затраты и неэффективность, которая лежит на поверхности. Также девелоперы нуждаются в разработке нормативного поля по бережливому обращению с отходами, чтобы то, что может быть использовано как вторичное сырье, не превращалось в мусор", - сказал он в ходе V Всероссийского строительного конгресса "Создание".
По словам девелопера, на многих стройплощадках "огромные финансовые средства лежат под ногами": то, что могло бы стать вторичным сырьем, остается мусором.