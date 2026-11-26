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Дефицит торгового баланса ЕС с Китаем вырос до рекордных 113,91 миллиарда евро

Дефицит торгового баланса ЕС с Китаем вырос до рекордных 113,91 миллиарда евро - 26.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса ЕС с Китаем вырос до рекордных 113,91 миллиарда евро

Дефицит торгового баланса Евросоюза с Китаем в третьем квартале вырос до рекордных 113,91 миллиарда евро, увеличившись на 5% к кварталу ранее, следует из данных | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:32+0300

2026-11-26T14:32+0300

2026-11-26T14:32+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Евросоюза с Китаем в третьем квартале вырос до рекордных 113,91 миллиарда евро, увеличившись на 5% к кварталу ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. "В третьем квартале 2026 года импорт ЕС из Китая продолжил расти, в то время как экспорт в Китай оставался практически неизменным. В результате импорт ЕС из Китая превысил экспорт на 114 миллиардов евро, что стало рекордным разрывом", - указывает Евростат. Отмечается, что в отчетном периоде Китай стал крупнейшим поставщиком Евросоюза - на него пришлось товаров 163 миллиарда евро, или около 22% от общего импорта блока. Экспорт из ЕС в Китай при этом составил 49,1 миллиарда евро. В первых трех кварталах года двумя ведущими группами продукции из Китая в ЕС были электрооборудование, а также механизмы и механические детали. Импорт транспортных средств в отчетном периоде вырос на 12 миллиардов евро, в то время как поставки органических химических веществ из Китая сократился на 2,7 миллиарда.

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мировая экономика, финансы, китай, ес, евростат