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Доходы бюджета Подмосковья вырастут на 8 миллиардов рублей

Доходы бюджета Подмосковья вырастут на 8 миллиардов рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Доходы бюджета Подмосковья вырастут на 8 миллиардов рублей

Московская областная Дума приняла закон об изменениях в региональный бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в результате доходы бюджета... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:57+0300

2026-11-26T11:57+0300

2026-11-26T11:57+0300

московская область

подмосковье

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Московская областная Дума приняла закон об изменениях в региональный бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в результате доходы бюджета Московской области на текущий год увеличиваются на 8 миллиардов рублей и составят 1,241 триллиона рублей, сообщили журналистам в пресс-службе парламента Подмосковья. "Мособлдума в ходе пятого заседания приняла изменения в закон Московской области "О бюджете Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Общий объем доходов бюджета Московской области планируется увеличить на 8 миллиардов рублей (всего составят 1,241 триллиона рублей)", - говорится в сообщении. Доходы Московской области с учетом динамики исполнения бюджета увеличиваются за счет налоговых и неналоговых доходов почти на 5 миллиардов рублей, отметили в регпарламенте. "Расходы бюджета Московской области планируется уменьшить в 2026 году почти на 19 миллиардов рублей (всего составят 1,304 триллиона рублей). Дефицит бюджета уменьшается на 27 миллиардов рублей", - сообщили в Мособлдуме. Кроме того, расходы Подмосковья в 2026 году перераспределяются: планируется дополнительно направить 23,7 миллиарда рублей на меры поддержки участников СВО и их семей. "Порядка 7,1 миллиарда рублей предусмотрено дополнительно на сферу здравоохранения, в том числе это льготное лекарственное обеспечение, содержание и оснащение учреждений здравоохранения", - добавили в регпарламенте.

московская область

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