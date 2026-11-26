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Доля Хабаровского края в объеме вылова лососей на Дальнем Востоке выросла вдвое
Доля Хабаровского края в объеме вылова лососей на Дальнем Востоке выросла вдвое - 26.11.2026, ПРАЙМ
Доля Хабаровского края в объеме вылова лососей на Дальнем Востоке выросла вдвое
Доля Хабаровского края в общем объеме вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2026 году увеличилась более чем вдвое, сообщил руководитель Хабаровского | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T05:23+0300
2026-11-26T05:23+0300
2026-11-26T05:23+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Доля Хабаровского края в общем объеме вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2026 году увеличилась более чем вдвое, сообщил руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Денис Коцюк на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) во Владивостоке.
"В связи с перераспределением вылова в пределах дальневосточного рыбохозяйственного бассейна доля Хабаровского края в 2026 году увеличилась с классических 10-12% фактически до 27%", – сказал Коцюк.
По его словам, основные виды и стада лососей в северных районах Дальнего Востока демонстрируют тенденцию к снижению запасов, что отражается на объемах вылова и заполнении нерестилищ. При этом в южных районах отмечаются хорошие показатели пропуска рыбы к местам нереста и заполнения нерестилищ.
"Все северные районы не только в текущем году, но и в ретроспективе за несколько лет показывают снижение. В основном снижение учетных поколений горбуши", – добавил Коцюк.
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россия, хабаровский край, дальний восток, владивосток
РОССИЯ, Хабаровский край, Дальний Восток, Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – ПРАЙМ. Доля Хабаровского края в общем объеме вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в 2026 году увеличилась более чем вдвое, сообщил руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Денис Коцюк на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) во Владивостоке.
"В связи с перераспределением вылова в пределах дальневосточного рыбохозяйственного бассейна доля Хабаровского края в 2026 году увеличилась с классических 10-12% фактически до 27%", – сказал Коцюк.
По его словам, основные виды и стада лососей в северных районах Дальнего Востока демонстрируют тенденцию к снижению запасов, что отражается на объемах вылова и заполнении нерестилищ. При этом в южных районах отмечаются хорошие показатели пропуска рыбы к местам нереста и заполнения нерестилищ.
"Все северные районы не только в текущем году, но и в ретроспективе за несколько лет показывают снижение. В основном снижение учетных поколений горбуши", – добавил Коцюк.