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Доля евро в расчетах через SWIFT в октябре достигла исторического минимума

Доля евро в расчетах через SWIFT в октябре достигла исторического минимума - 26.11.2026, ПРАЙМ

Доля евро в расчетах через SWIFT в октябре достигла исторического минимума

Доля евро в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам октября достигла рекордного минимума в 20,82%, опустившись на 0,87 процентного пункта с уровня... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:46+0300

2026-11-26T17:46+0300

2026-11-26T17:48+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля евро в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам октября достигла рекордного минимума в 20,82%, опустившись на 0,87 процентного пункта с уровня сентября, следует из данных системы, которые изучило РИА Новости. Предыдущий минимум был зафиксирован в марте, он составлял 21,3%. Доля доллара в октябре выросла по отношению к сентябрю на 1,67 процентного пункта, до 51,3%. Третьим по использованию в платежах через систему остался британский фунт стерлингов, его доля составила 7,02%, увеличившись в месячном выражении на 0,13 процентного пункта. Четвертое место заняла японская иена - в октябре доля ее использования выросла на 0,36 процентного пункта, до максимума с апреля в 3,76%. На пятом месте среди популярных валют в SWIFT остался юань, доля которого при этом сократилась на 0,38 процентного пункта и составила 2,95%. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система и в Индии.

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финансы, банки, китай, индия, swift