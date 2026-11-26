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Доверие потребителей к экономике Германии снизилось в декабре

Доверие потребителей к экономике Германии снизилось в декабре - 26.11.2026, ПРАЙМ

Доверие потребителей к экономике Германии снизилось в декабре

Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до 29,9 пункта с уровня ноября в 30,8 пункта, считают аналитики, опрошенные... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T08:15+0300

2026-11-26T08:15+0300

2026-11-26T08:15+0300

мировая экономика

германия

gfk

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь снизился до 29,9 пункта с уровня ноября в 30,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Исследовательская компания NielsenIQ/GfK и Нюрнбергский институт рыночных решений (NIM) опубликуют соответствующий релиз в четверг, 26 ноября, в 10.00 мск. Исследование потребительского климата Gfk проводится на регулярной основе с 1974 года, а с 1980 года - ежемесячно. С октября 2023 года данные о потребительском климате, собранные Gfk, анализируются и публикуются совместно с Нюрнбергским институтом рыночных решений (NIM), основателем GfK. В 2023 году Gfk объединился с NielsenIQ (NIQ).

германия

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мировая экономика, германия, gfk