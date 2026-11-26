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Россияне заняли второе место среди туристов, покупающих золото в Дубае

Россияне заняли второе место среди туристов, покупающих золото в Дубае - 26.11.2026, ПРАЙМ

Россияне заняли второе место среди туристов, покупающих золото в Дубае

Российские туристы заняли второе место среди путешественников, покупающих золото в Дубае, они составили 10% от общего числа, следует из доклада Всемирного... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T12:06+0300

2026-11-26T12:06+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы заняли второе место среди путешественников, покупающих золото в Дубае, они составили 10% от общего числа, следует из доклада Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). "Покупающие золото (в Дубае - ред.) туристы были преимущественно мужчинами... но с географической точки зрения они были очень разнообразны. Граждане Индии составляли самую многочисленную отдельную группу (14%), за ними следовали гости из Российской Федерации (10%)", - говорится в сообщении. Третье место заняли граждане Великобритании, на них пришлось 9% от числа всех туристов, покупающих золото в Дубае. Также отмечается, что значительную долю составляли посетители из соседних стран Персидского залива. Наименьшее число туристов, приобретающих золото, пришлось на более отдаленные регионы, включая США (4%) и Австралию (2%). Согласно исследованию WGC, самой распространенной формой приобретения драгоценного металла среди туристов стали золотые украшения, чаще всего из них покупали кольца. Качество стало главной причиной покупки. Туристы явно предпочитали делать покупки золота в Дубае лично, онлайн-каналы имели для них минимальное значение. Наиболее распространенным местом покупок были независимые ювелирные магазины, за ними следовали фирменные ювелирные салоны и дизайнерские бутики, говорится в сообщении WGC. Отмечается, что большинство покупок туристов не было связано с каким-либо конкретным поводом, при этом годовщины свадьбы были самым важным событием для приобретения золота.

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бизнес, туризм, россия, дубай, индия, великобритания