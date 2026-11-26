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Движение на Транскавказской магистрали открыли для большегрузов

Движение на Транскавказской магистрали открыли для большегрузов - 26.11.2026, ПРАЙМ

Движение на Транскавказской магистрали открыли для большегрузов

Движение на Транскавказской магистрали открыто для большегрузных автомобилей, сообщает МЧС Южной Осетии. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:37+0300

2026-11-26T13:37+0300

2026-11-26T13:37+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Движение на Транскавказской магистрали открыто для большегрузных автомобилей, сообщает МЧС Южной Осетии. Во вторник МЧС республики сообщало, что движение по указанной дороге закрыто для всех видов транспорта в обоих направлениях до особого распоряжения из-за непогоды. Позже в среду магистраль открыли только для легковых автомобилей. "С 12.30 26 ноября движение большегрузного транспорта по Транскавказской автомагистрали разрешено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что специалисты выполнили расчистку трассы и обработку дорожного покрытия противогололедными реагентами. Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположены более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.

южная осетия

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бизнес, россия, южная осетия, мчс