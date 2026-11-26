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Приставы взыскали с рэпера Джигана долг по алиментам в 1,7 миллиона рублей

Приставы взыскали с рэпера Джигана долг по алиментам в 1,7 миллиона рублей - 26.11.2026, ПРАЙМ

Приставы взыскали с рэпера Джигана долг по алиментам в 1,7 миллиона рублей

Приставы взыскали с рэпера Джигана (Денис Устименко) долг по алиментам в 1,737 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, которые есть в... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:24+0300

2026-11-26T13:24+0300

2026-11-26T13:24+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Приставы взыскали с рэпера Джигана (Денис Устименко) долг по алиментам в 1,737 миллиона рублей, следует из материалов судебных приставов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что приставы арестовали дом Джигана в Подмосковье за долги в 1,7 миллиона рублей по алиментам перед бывшей женой блогером Оксаной Самойловой. Ранее агентство со ссылкой на материалы судебных приставов передавало, что с Джигана взыскивают долг по алиментам в размере 1,737 миллиона рублей. Исполнительное производство было возбуждено 7 октября. По данным на 26 ноября, за Устименко не значится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности. Адвокат Джигана Сергей Жорин ранее сообщал агентству, что защита подала иск о признании задолженности по алиментам отсутствующей - 1 декабря ожидается беседа по нему. По словам Жорина, Джиган не отказывается платить алименты с 1 апреля 2026 года - с даты решения суда о расторжении брака, но требование Самойловой взыскать с него алименты начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и Джиган нес расходы на содержание детей, адвокат называл злоупотреблением правом.

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бизнес, общество , россия, московская область