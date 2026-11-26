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ЕАЭС и Монголия приступят к работе над постоянным договором о свободной торговле

ЕАЭС и Монголия приступят к работе над постоянным договором о свободной торговле - 26.11.2026, ПРАЙМ

ЕАЭС и Монголия приступят к работе над постоянным договором о свободной торговле

Евразийский экономический союз и Монголия приступят к работе над постоянным договором о свободной торговле летом 2027 года, сообщило Минэкономразвития России. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:56+0300

2026-11-26T03:56+0300

2026-11-26T03:56+0300

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монголия

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз и Монголия приступят к работе над постоянным договором о свободной торговле летом 2027 года, сообщило Минэкономразвития России. Временное торговое соглашение между союзом и Монголией было подписано 27 июня 2025 года, а вступило в силу - 22 июля 2026 года. "В перспективе с Монголией нацелены выйти на заключение полноформатного соглашения о свободной торговле. Такая цель прямо прописана в тексте договора. Начать проводить такую работу мы с монгольскими коллегами договаривались уже через год после вступления соглашения в силу", - сказали "Известиям" в Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что действующий документ охватывает 367 товарных позиций и открывает льготный доступ для более чем 90% российского экспорта в республику. Минэкономразвития оценивает потенциальную ежегодную экономию российского бизнеса на пошлинах при экспорте в Монголию почти в 8 миллиардов рублей.

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