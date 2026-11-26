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WSJ: экс-глава продаж Nvidia имел роман с китаянкой из компании-клиента

WSJ: экс-глава продаж Nvidia имел роман с китаянкой из компании-клиента - 26.11.2026, ПРАЙМ

WSJ: экс-глава продаж Nvidia имел роман с китаянкой из компании-клиента

Бывший глава продаж компании Nvidia Джей Пури сначала встречался с высокопоставленной сотрудницей компании Super Micro Computer, сотрудников которой подозревали | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:08+0300

2026-11-26T15:08+0300

2026-11-26T15:11+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Бывший глава продаж компании Nvidia Джей Пури сначала встречался с высокопоставленной сотрудницей компании Super Micro Computer, сотрудников которой подозревали в контрабандных поставках микрочипов в Китай, а потом женился на ней, сообщает газета Wall Street Journal. Эта информация появилась на фоне скандала вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, который, как выяснилось, имел несколько внебрачных связей. Одна из его любовниц, как утверждала газета New York Times, могла быть связана с китайскими властями. "Дженсен Хуанг не единственный руководитель Nvidia, у которого была любовная связь с сотрудницей одной из компаний-клиентов… компании, сотрудников которой обвиняли в контрабанде микрочипов в Китай. Бывший долгое время соратником гендиректора Nvidia (глава продаж – ред.) Джей Пури несколько лет встречался с Сенли Чен, высокопоставленным руководителем в Super Micro Computer", - говорится в статье. Регистрационные записи свидетельствуют, что пара заключила брак 7 марта этого года, пишет газета. По словам неназванных сотрудников Nvidia и Super Micro Computer, Чен часто контактировала с Пури и сопровождала руководство своей компании в его визитах в Nvidia на переговорах о поставках чипов этого производителя клиентам Super Micro Computer. Она также якобы позиционировала себя как человека, к которому надо обращаться по вопросам, связанным с Nvidia. В марте этого года минюст США обнародовал обвинения в адрес одного из сооснователей Super Micro Computer, менеджера по продажам и стороннего брокера, где обвинил их в сговоре с целью незаконно отправить в Китай серверы с современными чипами Nvidia на полмиллиарда долларов, напоминает издание. В ходе расследования ФБР интересовалось и Чен. Сама Чен в комментарии газете заявила, что работала с клиентами Super Micro Computer, но не влияла на их выбор микрочипов. Пури, которому сейчас 72 года, в то время отвечал за продажи, именно он решал, как будут распределяться поставки. В июле этого года он оставил эту должность и остался в качестве советника, сказано в статье. Super Micro Computer заявила WSJ, что Чен не была главной по отношениям с Nvidia или по закупкам продукции этой компании, и что в этом задействовано большое количество разных подразделений и проектов. Компания Super Micro Computer имеет штаб-квартиру в калифорнийском Сан-Хосе и является одним из крупнейших производителей высокопроизводительного серверного оборудования. Она использует чипы разных производителей. У компании есть производства в США, Нидерландах и на Тайване. Объем годовых продаж составляет около 40 миллиардов долларов.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, нидерланды, nvidia, new york times, wsj, технологии, общество