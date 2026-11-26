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Экс-глава Банка Испании возглавит Европейский центральный банк

Экс-глава Банка Испании возглавит Европейский центральный банк - 26.11.2026, ПРАЙМ

Экс-глава Банка Испании возглавит Европейский центральный банк

Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос с 8 февраля 2027 года возглавит Европейский центральный банк (ЕЦБ) и станет первым испанцем на этом посту,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T17:13+0300

2026-11-26T17:13+0300

2026-11-26T17:13+0300

банки

финансы

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испания

кристин лагард

банк международных расчетов

ецб

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МАДРИД, 26 ноя - ПРАЙМ. Бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос с 8 февраля 2027 года возглавит Европейский центральный банк (ЕЦБ) и станет первым испанцем на этом посту, сообщает в четверг газета Pais. "Пабло Эрнандес де Кос с 8 февраля возглавит Европейский центральный банк (ЕЦБ). Бывший глава Банка Испании сменит на этом посту Кристин Лагард, которая покинет должность за девять месяцев до истечения срока своих полномочий. Он станет первым испанцем во главе главного органа денежно-кредитной политики еврозоны с момента его создания в 1998 году", - пишет издание со ссылкой на европейские дипломатические источники. По его данным, кандидатура Эрнандеса де Коса получила поддержку большинства государств еврозоны, включая Францию и Германию. Вопрос о преемнике Лагард обсуждался в четверг на заседании Европейского совета. Эрнандес де Кос возглавлял Банк Испании с 2018 по 2024 год, в настоящее время занимает должность генерального управляющего Банка международных расчетов. Он станет пятым председателем ЕЦБ за всю историю учреждения .

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, франция, германия, испания, кристин лагард, банк международных расчетов, ецб