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Экс-премьер Молдавии заявил, что готовую продукцию страны в ЕС никто не ждет

Экс-премьер Молдавии заявил, что готовую продукцию страны в ЕС никто не ждет - 26.11.2026, ПРАЙМ

Экс-премьер Молдавии заявил, что готовую продукцию страны в ЕС никто не ждет

Готовую продукцию молдавских предприятий на рынке Евросоюза никто не ждет, а в европейские страны из республики поставляется преимущественно дешевое сырье,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T03:35+0300

2026-11-26T03:35+0300

2026-11-26T03:35+0300

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КИШИНЕВ, 26 ноя – ПРАЙМ. Готовую продукцию молдавских предприятий на рынке Евросоюза никто не ждет, а в европейские страны из республики поставляется преимущественно дешевое сырье, рассказал РИА Новости бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Власти Молдавии декларируют переориентацию внешней торговли на рынок Евросоюза, однако официальная статистика фиксирует крупный торговый дефицит и падение экспорта ряда категорий промышленных и переработанных товаров. "Байки властей о том, что Евросоюз заменил нам восточный рынок, не выдерживают критики. Нас там с готовой продукцией никто не ждет, а из Молдовы в ЕС (и то в основном в соседнюю Румынию) идет лишь дешевое сырье по копеечным ценам", - сказал Тарлев. По словам политика, возглавлявшего правительство Молдавии с 2001 по 2008 год и руководящего Национальным конгрессом промышленников и предпринимателей республики, утрата налаженных каналов сбыта делает невостребованными даже современные производственные мощности. "По первой специальности я инженер и хорошо знаю: если у тебя есть первоклассный завод, но нет рынка сбыта - у тебя нет ничего. В мире идет жесткая борьба за каждый миллиметр полки", - подчеркнул Тарлев. По данным Национального бюро статистики Молдавии, за девять месяцев 2026 года общий объем экспорта республики составил 2,58 миллиарда евро, из которых на страны ЕС пришлось 1,74 миллиарда евро. При общем росте поставок на 10,2% преимущественно за счет сельхозпродукции экспорт промышленных и готовых товаров сократился: поставки электрооборудования снизились на шесть процентов, напитков - на 9,8%, контрольно-измерительных приборов - на 27,4%, органических химических продуктов - на 39,2%. Дефицит торгового баланса за январь–сентябрь достиг пяти миллиардов евро, при этом импорт почти втрое превышает экспорт.

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мировая экономика, молдавия, румыния, ес