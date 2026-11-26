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В России запустили эксперимент по маркировке диагностических реагентов

В России запустили эксперимент по маркировке диагностических реагентов - 26.11.2026, ПРАЙМ

В России запустили эксперимент по маркировке диагностических реагентов

Эксперимент по маркировке диагностических реагентов in vitro стартовал в системе "Честный знак", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК "Сантэнс". | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:05+0300

2026-11-26T15:05+0300

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке диагностических реагентов in vitro стартовал в системе "Честный знак", рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК "Сантэнс". "Крупнейший 3PL-оператор ГК "Сантэнс" совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) проводит эксперимент по маркировке диагностических реагентов in vitro в системе "Честный знак". Пилотный проект для данной группы медизделий продлится до 28 февраля 2027 года", - сказали там. Руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Егор Жаворонков отметил, что система уже позволила снизить уровень фальсификата в обороте лекарств. По данным Росздравнадзора, продажи просроченных лекарств сократились в три раза, а объем контрафактных онкопрепаратов – в 10 раз. "Для реагентов in vitro, где от точности диагностики зависит жизнь пациента, этот эффект критически важен. Также маркировка выравнивает конкурентные условия. Например, после ее введения в сегменте медицинских изделий импортеров перчаток оказалось в 2,3 раза больше, чем было известно государству, – почти 80 поставщиков вышли из "серой" зоны", - добавил Жаворонков. Вице-президент по развитию операций ГК "Сантэнс" Светлана Курашева отметила, что в ходе эксперимента должны быть решены технологические задачи маркировки замороженной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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