https://1prime.ru/20261126/ekspert-875582905.html

Цены на серебро в мире достигнут дна к концу года, заявила эксперт

Цены на серебро в мире достигнут дна к концу года, заявила эксперт - 26.11.2026, ПРАЙМ

Цены на серебро в мире достигнут дна к концу года, заявила эксперт

Мировые цены на серебро достигнут дна к концу года, в декабре ожидается стоимость драгметалла в диапазоне 33-36 долларов за тройскую унцию, такой прогноз РИА... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:23+0300

2026-11-26T14:23+0300

2026-11-26T14:31+0300

рынок

серебро

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро достигнут дна к концу года, в декабре ожидается стоимость драгметалла в диапазоне 33-36 долларов за тройскую унцию, такой прогноз РИА Новости дала эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. На момент открытия торгов в четверг биржевая цена на серебро в мире составляла 41,2 доллара за унцию. С начала года стоимость металла снизилась почти на 42%, а с пикового значения в истории - на 66%. При этом по сравнению с показателем на 2 января прошлого года цена на серебро выросла примерно на 38%. "С учетом уже имеющихся значительных потерь можно предположить, что потенциал дальнейшего снижения драгметаллов ограничен. Ожидаю, что к концу года драгметаллы нащупают дно. По золоту на декабрь просматривается потенциальный блок поддержки в районе 3230-3460 долларов, по серебру - блок 33-36 долларов", - считает Рокотянская. Она обращает внимание, что цена золота с начала года устойчиво снижается, что влияет на переоценку других драгметаллов, в том числе серебра. При этом у серебра меньше поддержки со стороны инвестиционного спроса, так как оно в большей мере зависит от потребностей промышленности. Рокотянская отметила, что золото с пиков начала года потеряло порядка 37% свой стоимости, тогда как серебро - порядка 67%. На это влияет резкое удешевление акций американского фондового рынка, ожидания ужесточения монетарной политики в США, рост доходности государственных облигаций. Серебро за прошлый год подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%. В январе этого года стоимость металла достигала исторического значения в 121,785 доллара за тройскую унцию.

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рынок, серебро