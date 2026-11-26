https://1prime.ru/20261126/ekspert-875603119.html

Эксперт рассказала, какие госуслуги россияне могут получить по биометрии

Эксперт рассказала, какие госуслуги россияне могут получить по биометрии - 26.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, какие госуслуги россияне могут получить по биометрии

Россияне с помощью биометрии могут получить целый ряд государственных услуг – например, зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T20:47+0300

2026-11-26T20:47+0300

2026-11-26T20:47+0300

россия

аэрофлот

аэропорт пулково

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россияне с помощью биометрии могут получить целый ряд государственных услуг – например, зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры, рассказала РИА Новости директор направления Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Марина Солодова. "По биометрии можно дистанционно зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры", - сказала она. Россиянам, живущим за рубежом, биометрия позволяет подтвердить право на российскую пенсию, сообщила также эксперт. Раньше для получения пенсии нужно было лично прийти в консульство или отправить в Соцфонд РФ нотариально заверенные документы с апостилем и переводом. "Теперь заявление можно подать на "Госуслугах", а личность подтвердить перед камерой смартфона или компьютера", - пояснила Солодова. Прежние способы при этом сохраняются, уточнила она. Кроме того, по биометрии можно дистанционно оформить eSIM у оператора связи и сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре. "С 2026 года подтверждение личности по биометрии активно внедряется в транспортной отрасли - такая возможность появилась на внутренних рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" аэропортов "Пулково" и "Шереметьево", - добавила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аэрофлот, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево