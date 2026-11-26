https://1prime.ru/20261126/ekspert-875603119.html
Эксперт рассказала, какие госуслуги россияне могут получить по биометрии
Эксперт рассказала, какие госуслуги россияне могут получить по биометрии - 26.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, какие госуслуги россияне могут получить по биометрии
Россияне с помощью биометрии могут получить целый ряд государственных услуг – например, зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры,... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T20:47+0300
2026-11-26T20:47+0300
2026-11-26T20:47+0300
россия
аэрофлот
аэропорт пулково
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россияне с помощью биометрии могут получить целый ряд государственных услуг – например, зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры, рассказала РИА Новости директор направления Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Марина Солодова.
"По биометрии можно дистанционно зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры", - сказала она.
Россиянам, живущим за рубежом, биометрия позволяет подтвердить право на российскую пенсию, сообщила также эксперт.
Раньше для получения пенсии нужно было лично прийти в консульство или отправить в Соцфонд РФ нотариально заверенные документы с апостилем и переводом.
"Теперь заявление можно подать на "Госуслугах", а личность подтвердить перед камерой смартфона или компьютера", - пояснила Солодова. Прежние способы при этом сохраняются, уточнила она.
Кроме того, по биометрии можно дистанционно оформить eSIM у оператора связи и сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре.
"С 2026 года подтверждение личности по биометрии активно внедряется в транспортной отрасли - такая возможность появилась на внутренних рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" аэропортов "Пулково" и "Шереметьево", - добавила эксперт.
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россия, аэрофлот, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево
РОССИЯ, Аэрофлот, аэропорт Пулково, аэропорт Шереметьево
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россияне с помощью биометрии могут получить целый ряд государственных услуг – например, зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры, рассказала РИА Новости директор направления Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Марина Солодова.
"По биометрии можно дистанционно зарегистрировать бизнес и оформить продажу или дарение квартиры", - сказала она.
Россиянам, живущим за рубежом, биометрия позволяет подтвердить право на российскую пенсию, сообщила также эксперт.
Раньше для получения пенсии нужно было лично прийти в консульство или отправить в Соцфонд РФ нотариально заверенные документы с апостилем и переводом.
"Теперь заявление можно подать на "Госуслугах", а личность подтвердить перед камерой смартфона или компьютера", - пояснила Солодова. Прежние способы при этом сохраняются, уточнила она.
Кроме того, по биометрии можно дистанционно оформить eSIM у оператора связи и сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре.
"С 2026 года подтверждение личности по биометрии активно внедряется в транспортной отрасли - такая возможность появилась на внутренних рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" аэропортов "Пулково" и "Шереметьево", - добавила эксперт.