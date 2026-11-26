https://1prime.ru/20261126/emperium-875591809.html

"Эмпериум" разработал концепцию нового гибридного парома "Курс"

"Эмпериум" разработал концепцию нового гибридного парома "Курс" - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Эмпериум" разработал концепцию нового гибридного парома "Курс"

Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) разработало концепцию нового гибридного автомобильно-пассажирского парома... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T16:55+0300

2026-11-26T16:55+0300

2026-11-26T16:55+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) разработало концепцию нового гибридного автомобильно-пассажирского парома "Курс", рассказали РИА Новости в группе. "Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" представило концепцию автомобильно-пассажирского гибридного парома… "Курс" представляет собой инновационный речной паром, предназначенный для перевозки 95 пассажиров, а также 21 легкового автомобиля", - рассказали в Sitronics. Судно длиной 48,7 метра и шириной 16,3 метра способно развивать максимальную скорость до 19 км/ч. Благодаря ледовому классу паром может работать в битом льду в начале и в конце навигации, а значит, продлевает сезон работы переправы. Это делает его перспективным решением для обновления паромного флота. "Паром привязан к расписанию и не может зависеть от наличия зарядной станции на обоих берегах. Батареи хватает на штатный рабочий день, а генератор снимает риск простоя и расширяет географию применения. Такой подход, когда функциональность стоит на первом месте, мы закладываем во все суда, которые сходят со стапелей верфи в Отрадном и Пермской судоверфи", - прокомментировал директор проектно-конструкторского бюро Артем Соловьев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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