https://1prime.ru/20261126/emperium-875591809.html
"Эмпериум" разработал концепцию нового гибридного парома "Курс"
"Эмпериум" разработал концепцию нового гибридного парома "Курс" - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Эмпериум" разработал концепцию нового гибридного парома "Курс"
Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) разработало концепцию нового гибридного автомобильно-пассажирского парома... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T16:55+0300
2026-11-26T16:55+0300
2026-11-26T16:55+0300
бизнес
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) разработало концепцию нового гибридного автомобильно-пассажирского парома "Курс", рассказали РИА Новости в группе.
"Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" представило концепцию автомобильно-пассажирского гибридного парома… "Курс" представляет собой инновационный речной паром, предназначенный для перевозки 95 пассажиров, а также 21 легкового автомобиля", - рассказали в Sitronics.
Судно длиной 48,7 метра и шириной 16,3 метра способно развивать максимальную скорость до 19 км/ч.
Благодаря ледовому классу паром может работать в битом льду в начале и в конце навигации, а значит, продлевает сезон работы переправы. Это делает его перспективным решением для обновления паромного флота.
"Паром привязан к расписанию и не может зависеть от наличия зарядной станции на обоих берегах. Батареи хватает на штатный рабочий день, а генератор снимает риск простоя и расширяет географию применения. Такой подход, когда функциональность стоит на первом месте, мы закладываем во все суда, которые сходят со стапелей верфи в Отрадном и Пермской судоверфи", - прокомментировал директор проектно-конструкторского бюро Артем Соловьев.
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бизнес
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) разработало концепцию нового гибридного автомобильно-пассажирского парома "Курс", рассказали РИА Новости в группе.
"Проектно-конструкторское бюро группы компаний "Эмпериум" представило концепцию автомобильно-пассажирского гибридного парома… "Курс" представляет собой инновационный речной паром, предназначенный для перевозки 95 пассажиров, а также 21 легкового автомобиля", - рассказали в Sitronics.
Судно длиной 48,7 метра и шириной 16,3 метра способно развивать максимальную скорость до 19 км/ч.
Благодаря ледовому классу паром может работать в битом льду в начале и в конце навигации, а значит, продлевает сезон работы переправы. Это делает его перспективным решением для обновления паромного флота.
"Паром привязан к расписанию и не может зависеть от наличия зарядной станции на обоих берегах. Батареи хватает на штатный рабочий день, а генератор снимает риск простоя и расширяет географию применения. Такой подход, когда функциональность стоит на первом месте, мы закладываем во все суда, которые сходят со стапелей верфи в Отрадном и Пермской судоверфи", - прокомментировал директор проектно-конструкторского бюро Артем Соловьев.