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Европарламент не будет автоматически утверждать соглашение о новом бюджете ЕС

Европарламент не будет автоматически утверждать соглашение о новом бюджете ЕС - 26.11.2026, ПРАЙМ

Европарламент не будет автоматически утверждать соглашение о новом бюджете ЕС

Европарламент не намерен автоматически утверждать соглашение лидеров Евросоюза о новом семилетнем бюджете на 2028–2034 годы, заявила председатель ЕП Роберта... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T15:33+0300

2026-11-26T15:33+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Европарламент не намерен автоматически утверждать соглашение лидеров Евросоюза о новом семилетнем бюджете на 2028–2034 годы, заявила председатель ЕП Роберта Метсола на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите ЕС. "Парламент не является органом для автоматического утверждения решений. Мы никогда им не будем и никогда им не были", - заявила Метсола, отвечая на вопрос журналистов о возможности отклонения депутатами бюджетного соглашения, если государства Евросоюза придут к единому варианту. Она отметила, что позиции переговорщиков Европарламента по новому бюджету во многом совпадают с замечаниями, которые высказывают сами главы государств и правительств ЕС, в том числе по финансированию сельского хозяйства и региональной политики. По словам Метсолы, между Европарламентом и Советом ЕС предстоит согласовать около 20 отдельных законодательных документов, связанных с новым бюджетом. Она подчеркнула, что для утверждения многолетнего бюджета "необходимо заручиться поддержкой не менее 361 депутата Европарламента". При этом Метсола отказалась прогнозировать, удастся ли собрать необходимое большинство, подчеркнув, что результат будет зависеть от учета позиции депутатов в ходе переговоров. Саммит ЕС 26–27 ноября посвящен согласованию многолетнего бюджета сообщества на 2028–2034 годы, а также вопросам дальнейшего финансирования Украины. Ранее представители Европарламента выступили против сокращения предложенного объема нового бюджета, предупредив, что уменьшение финансирования может затронуть традиционные программы поддержки сельского хозяйства и регионов, а также новые приоритеты ЕС, включая оборону и повышение конкурентоспособности.

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финансы, мировая экономика, брюссель, украина, роберта метсола, ес, еп