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Шведский премьер пообещал "битву" из-за обсуждения бюджета ЕС

Шведский премьер пообещал "битву" из-за обсуждения бюджета ЕС - 26.11.2026, ПРАЙМ

Шведский премьер пообещал "битву" из-за обсуждения бюджета ЕС

Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон пообещал "битву" из-за обсуждения долгосрочного бюджета Евросоюза. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T14:09+0300

2026-11-26T14:09+0300

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финансы

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон пообещал "битву" из-за обсуждения долгосрочного бюджета Евросоюза. Лидеры ЕС обсудят проект нового семилетнего бюджета на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу. "Сегодня нас ждет битва, я вам обещаю", - сказал Кристерссон журналистам в Брюсселе по прибытии на встречу. Кристерссон также назвал долгосрочный бюджет ЕС чрезмерно большим. Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривает его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.

брюссель

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финансы, мировая экономика, брюссель, швеция, ес, евросовет