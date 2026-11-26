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Foreign Policy: ЕС стал больше зависеть от США в энергетике, торговле и финансах

Foreign Policy: ЕС стал больше зависеть от США в энергетике, торговле и финансах - 26.11.2026, ПРАЙМ

Foreign Policy: ЕС стал больше зависеть от США в энергетике, торговле и финансах

Евросоюз стал еще сильнее зависеть от США в энергетике, торговле, финансах и высоких технологиях, свидетельствуют данные исследования Европейского совета по... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T19:37+0300

2026-11-26T19:37+0300

2026-11-26T19:39+0300

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз стал еще сильнее зависеть от США в энергетике, торговле, финансах и высоких технологиях, свидетельствуют данные исследования Европейского совета по международным отношениям (ECFR), представленные в публикации Foreign Policy. "Несмотря на все высокие устремления, ни одна из этих стратегий практически не изменила траекторию Европы", - отмечает автор публикации, эксперт ECFR по геоэкономике Агата Демаре, имея в виду политику стратегической автономии, снижения рисков и диверсификации. Особенно заметно усилилась энергетическая зависимость ЕС от США после отказа от российских поставок. Если в 2015 году американские компании практически не поставляли сжиженный природный газ в Евросоюз, то теперь на них приходится почти две трети европейского импорта СПГ. Одновременно американские компании обеспечивают 80% импорта интеллектуальной собственности в ЕС, включая программное обеспечение, патенты и товарные знаки. По данным Евростата, в 2025 году Евросоюз заплатил за американскую интеллектуальную собственность 213 миллиардов евро, что в семь раз больше, чем 10 лет назад. Зависимость от американского рынка растет и в торговле. Доля США в товарном экспорте ЕС увеличилась с 17% в 2015 году до 21% в 2025 году. При этом доля Китая осталась на уровне 8%, а десяти крупнейших развивающихся экономик, включая Индию, Индонезию и Турцию, на уровне 15%. В фармацевтической отрасли зависимость оказалась еще выше: США закупили 43% европейского экспорта лекарств и медицинских компонентов в 2025 году против 28% в 2015 году. Не удалось Евросоюзу существенно сократить и финансовую зависимость от Вашингтона. Несмотря на призывы использовать евро в международных расчетах, в 2024 году европейские компании выставляли счета в европейской валюте лишь по 46% внешнеторговых операций, тогда как на доллар приходился 41%. При этом 87% нефтяного импорта ЕС оплачивалось в долларах. Более того, с января 2025 года по август 2026 года инвестиционные фонды и центральные банки стран ЕС приобрели американские государственные облигации на 56 миллиардов долларов больше, чем продали, несмотря на торговые конфликты с администрацией Дональда Трампа. На Францию, которая наиболее активно выступает за стратегическую автономию Европы, пришлось более 60% этих чистых покупок. К августу 2026 года французские вложения в государственные облигации США достигли 363 миллиардов долларов. В сфере искусственного интеллекта положение Евросоюза также остается слабым. Согласно приведенным в исследовании данным, из 64 ведущих моделей искусственного интеллекта 49 были американскими, 14 китайскими и лишь одна европейской. В качестве примера неудачных попыток европейской экономической самостоятельности авторы исследования также приводят механизм INSTEX, созданный Великобританией, Францией и Германией в 2019 году для сохранения торговли с Ираном в обход американских санкционных ограничений. За четыре года существования он обеспечил проведение лишь одной сделки и был закрыт в 2023 году. Исследователи делают вывод, что заявленная политика стратегической автономии ЕС не привела к снижению зависимости от США в ключевых секторах экономики, а только увеличила ее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, франция, китай, дональд трамп, ес, foreign policy, евростат