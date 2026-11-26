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Доля неспособных обогреть дома в ЕС за 10 лет выросла в 11 странах союза

Доля неспособных обогреть дома в ЕС за 10 лет выросла в 11 странах союза - 26.11.2026, ПРАЙМ

Доля неспособных обогреть дома в ЕС за 10 лет выросла в 11 странах союза

Доля населения ЕС, которое не может позволить себе поддерживать в доме достаточно комфортную температуру, за 10 лет выросла в одиннадцати из 27 стран союза,... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T22:57+0300

2026-11-26T22:57+0300

2026-11-26T22:57+0300

швеция

люксембург

франция

евростат

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Доля населения ЕС, которое не может позволить себе поддерживать в доме достаточно комфортную температуру, за 10 лет выросла в одиннадцати из 27 стран союза, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Как поясняет Евростат, возможность поддерживать в жилище достаточно теплую температуру зависит от нескольких факторов, включая финансовую доступность отопления, общее состояние здания, географическое расположение и стоимость энергоресурсов. Сразу в двух странах объединения показатель за 10 лет вырос вчетверо - это Швеция, где доля такого населения достигла 4,7%, и Люксембург (3,5%). Еще в двух государствах доля граждан, не способных нормально обогреть дома, удвоилась по сравнению с 2015 годом - это Франция (11,5%) и Нидерланды (6,6%). При этом в ряде стран ситуация с отоплением улучшилась, заметнее всего - в Латвии, где доля населения, испытывающего дискомфорт с отоплением, снизилась в 3,4 раза, до 4,3%. Также в число стран с самой заметной отрицательной динамикой вошли Кипр (снижение в 2,5 раза, до 11,3%), Болгария (в 2,4 раза, до 16,1%) и Хорватия (также в 2,4 раза, до 4,2%).

швеция

люксембург

франция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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швеция, люксембург, франция, евростат