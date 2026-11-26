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"Евраз НТМК" направит 300 миллионов рублей на модернизацию производства чугуна

"Евраз НТМК" направит 300 миллионов рублей на модернизацию производства чугуна - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Евраз НТМК" направит 300 миллионов рублей на модернизацию производства чугуна

Предприятие "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК") планирует направить почти 300 миллионов рублей на модернизацию производства чугуна, | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:51+0300

2026-11-26T11:51+0300

2026-11-26T11:51+0300

промышленность

технологии

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Предприятие "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК") планирует направить почти 300 миллионов рублей на модернизацию производства чугуна, сообщила компания. "Евраз НТМК" реализует проект модернизации системы выпуска чугуна доменной печи №7. Он обеспечит снижение потерь металла до 2 килограммов на тонну продукта и годовой экономический эффект – около 110 миллионов рублей. Общий объем инвестиций составит почти 270 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках первого этапа произведена замена главного желоба №2 и переустройство опорно-балочной системы. Работы заняли 18 суток без остановки доменной печи и снижения производственного плана. До начала основных работ специалисты выполнили капитальный ремонт желоба №1, чтобы обеспечить запас ресурса огнеупоров на период повышенной нагрузки. Согласно релизу, второй этап проекта будет выполнен в апреле–мае. Он предусматривает замену желоба №1 и завершит перевод доменной печи №7 на новую схему выпуска чугуна. "Старая конструкция прямоугольного сечения не обеспечивала эффективное отделение шлака от чугуна. Новая трапецеидальная форма стабилизирует поток металла и повышает качество разделения жидких продуктов плавки", – цитирует пресс-служба слова операционного директора компании Константина Миронова. "Евраз НТМК" - один из крупнейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом, включающим в себя коксохимическое, доменное и конвертерное производства и ряд сталепрокатных цехов. Железорудной базой служит Качканарское месторождение титано-магнетитовых руд.

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промышленность, технологии