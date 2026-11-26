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Мерзнуть ради экономии: Европа не смогла восполнить недостающие объемы газа

Мерзнуть ради экономии: Европа не смогла восполнить недостающие объемы газа - 26.11.2026, ПРАЙМ

Мерзнуть ради экономии: Европа не смогла восполнить недостающие объемы газа

Европа не смогла полностью покрыть все недостающие объемы импортируемого газа, несмотря на диверсификацию поставщиков, пишет итальянская газета La Repubblica. | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:14+0300

2026-11-26T11:14+0300

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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Европа не смогла полностью покрыть все недостающие объемы импортируемого газа, несмотря на диверсификацию поставщиков, пишет итальянская газета La Repubblica.Как отмечает издание, еще шесть лет назад из России в Европу поступало 150 миллиардов кубометров газа в год, являясь крупнейшим поставщиком топлива на континент. Однако с 1 января 2027 года ЕС откажется от последних 20 миллиардов кубометров российского газа."На сегодняшний день энергосистема Евросоюза отличается гораздо большей гибкостью и опирается на диверсифицированные источники снабжения. Тем не менее заместить все недостающие потоки до последней капли ей так и не удалось", — добавляет La Repubblica.Издание подчеркивает, что ситуацию усугубляет чрезвычайно низкий уровень запасов газа в европейских хранилищах за месяц до начала зимы. Так, в Германии, крупнейшем потребителе газа в ЕС, хранилища заполнены чуть более чем наполовину и быстро пустеют из-за расхода топлива на выработку электроэнергии на фоне слабого ветра и недостатка солнечного света, сдерживающих генерацию из возобновляемых источников.В Италии, несмотря на высокий уровень заполненности хранилищ — более 84%, также фиксируется рост спроса на газ со стороны теплоэлектростанций при одновременном сокращении поставок СПГLa Repubblica приводит слова главы Eni Клаудио Дескальци, предупредившего о возможной суровой зиме, из-за которой для отопления жилых домов и офисов потребуется больше топлива.При этом потребители с контрактами по плавающей цене уже несколько месяцев сталкиваются с подорожанием. В частности, для наиболее уязвимых категорий граждан счета за газ в октябре выросли еще на 9,1% — вслед за сентябрьским повышением на 12,7%."Существует риск, что ради экономии нескольких евро итальянцам придется поддерживать в своих домах более низкую температуру", — заключает издание.Журналисты добавляют, что первые последствия уже ощутили промышленные предприятия: некоторые из них, столкнувшись с неподъемными энергозатратами, предпочли остановить производство и досрочно закрыть заводы. Это, в частности, произошло с производителем керамики Cooperativa Ceramica d'Imola, а также с предприятиями стекольной и сталелитейной отраслей.

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газ, европа, германия, италия, мировая экономика, ес