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В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины

В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины

Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег из-за решений ЕС о финансировании Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T13:21+0300

2026-11-26T13:21+0300

2026-11-26T13:21+0300

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег из-за решений ЕС о финансировании Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит ЕС пройдет 26–27 ноября. Руководители Европейского союза обсудят бюджет на семь лет, в том числе планируется обсуждение финансирования помощи Украине. Журналисты задали Пескову вопрос о том, следят ли в Кремле за встречей. "Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег, им меньше достанется", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что последствия от финансирования Украины со стороны ЕС для мирного процесса будут не очень хорошими, поскольку Киев из-за этого больше настроен на то, чтобы продолжать войну."В ущерб интересу прежде всего граждан Украины, а также в ущерб интересам граждан европейских стран, которые вместо того, чтобы ремонтировать школы, строить новые больницы, социальные учреждения, платить пособия, повышать зарплату своим учителям, врачам, тратит эти деньги на снаряды", - отметил Песков.

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мировая экономика, общество , франция, италия, фрг, дмитрий песков, ес