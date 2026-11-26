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В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины
В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины
Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег из-за решений ЕС о финансировании Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T13:21+0300
2026-11-26T13:21+0300
2026-11-26T13:21+0300
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег из-за решений ЕС о финансировании Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Саммит ЕС пройдет 26–27 ноября. Руководители Европейского союза обсудят бюджет на семь лет, в том числе планируется обсуждение финансирования помощи Украине. Журналисты задали Пескову вопрос о том, следят ли в Кремле за встречей. "Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег, им меньше достанется", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что последствия от финансирования Украины со стороны ЕС для мирного процесса будут не очень хорошими, поскольку Киев из-за этого больше настроен на то, чтобы продолжать войну."В ущерб интересу прежде всего граждан Украины, а также в ущерб интересам граждан европейских стран, которые вместо того, чтобы ремонтировать школы, строить новые больницы, социальные учреждения, платить пособия, повышать зарплату своим учителям, врачам, тратит эти деньги на снаряды", - отметил Песков.
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мировая экономика, общество , франция, италия, фрг, дмитрий песков, ес
Мировая экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ФРГ, Дмитрий Песков, ЕС
В Кремле указали на последствия решений ЕС о финансировании Украины
Песков: у граждан стран Европы будет меньше денег из-за решений ЕС финансировать Украину
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег из-за решений ЕС о финансировании Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит ЕС пройдет 26–27 ноября. Руководители Европейского союза обсудят бюджет на семь лет, в том числе планируется обсуждение финансирования помощи Украине. Журналисты задали Пескову вопрос о том, следят ли в Кремле за встречей.
"Граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег, им меньше достанется", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что последствия от финансирования Украины со стороны ЕС для мирного процесса будут не очень хорошими, поскольку Киев из-за этого больше настроен на то, чтобы продолжать войну.
"В ущерб интересу прежде всего граждан Украины, а также в ущерб интересам граждан европейских стран, которые вместо того, чтобы ремонтировать школы, строить новые больницы, социальные учреждения, платить пособия, повышать зарплату своим учителям, врачам, тратит эти деньги на снаряды", - отметил Песков.